Nazione: “La Fiorentina piomba su Bijol, l’Udinese chiede 15 milioni. Concorrenza Aston Villa”

Jaka Bijol potrebbe diventare un desiderio della Fiorentina, a caccia di un difensore di esperienza in Serie A e ovviamente di qualità. L’Udinese è bottega cara e sicuramente chiederà un prezzo alto per il suo giocatore, peraltro appetito anche dall’Aston Villa. Si parla di circa 15 milioni per il cartellino, un prezzo abbassabile ma comunque molto oneroso. Lo scrive La Nazione.

