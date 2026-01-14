14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:12

Nazione: "Manca il colpo in difesa. Spunta l'idea Bijol. Già trattato in passato dalla Fiorentina"

Nazione: “Manca il colpo in difesa. Spunta l’idea Bijol. Già trattato in passato dalla Fiorentina”

Redazione

14 Gennaio · 09:11

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 09:11

Bijol Fiorentina

Paratici e Goretti dovranno essere bravi a prendere un centrale

Ma è in difesa che manca il colpo vero, a questo punto, del mercato invernale. Al di là di una serie di uscite, Goretti e Paratici dovranno essere bravi a prendere un centrale che rinforzi l'intero reparto. L'ultima candidatura in ordine di tempo porta a Jaka Bijol , compagno di squadra di Harrison al Leeds. Ex Udinese, la Fiorentina lo ha trattato a lungo prima dell'approdo in Premier League. Un'idea, come ce ne sono altre. I viola si sono informati per Becao , per Coppola e per Diogo Leite. Lo scrive La Nazione. 

