Nazione: “Milenkovic via? Fiorentina su Bijol e Nehuen Perez. Occhio alla pista Theate”

Milenkovic dopo 7 anni può lasciare la Fiorentina

Milenkovic potrebbe lasciare la Fiorentina. Il serbo, dopo 7 anni in viola, potrebbe dire addio a Firenze e quindi mettere la squadra di Palladino nelle condizioni di trovare un nuovo centrale di difesa. In Serie A, la Fiorentina segue da tempo Bijol dell'Udinese anche se il giocatore piace a molti club in Europa e la trattativa non sarà delle più semplici. Da monitorare anche la soluzione Nehuen Perez, nome già accostato alla Fiorentina in passato. Attenzione anche alla pista che porta a Theate dopo che il suo trasferimento in Arabia è saltato. Lo scrive La Nazione.

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