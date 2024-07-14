Il Nottingham Forest ha offerto 9 milioni per Milenkovic, la Fiorentina chiede 13 milioni per venderlo

È iniziata la trattativa tra Fiorentina e Nottingham Forest per la cessione in Premier League di Nikola Milenkovic

La Fiorentina sta pensando seriamente di cedere Nikola Milenkovic. La società viola ha iniziato a dialogare con il Nottingham Forest per il difensore serbo, oggetto dei desideri del club inglese. La prima offerta che arriva dalla Premier League è di 9 milioni di euro, la Fiorentina chiede 13 milioni per cedere il difensore serbo. Con buona pace dei tifosi viola che non vorrebbero la cessione del difensore, oggi sui social è montata la polemica perché il prezzo fissato dalla società di Firenze è considerata troppo bassa rispetto al reale valore del calciatore.

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