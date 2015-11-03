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Notizie Perez Fiorentina

Dall'Argentina: "La Fiorentina sta seguendo il centrocampista dell'Huracan Leonel Perez"

13 giugno 2025 13:07

Nazione: “Milenkovic via? Fiorentina su Bijol e Nehuen Perez. Occhio alla pista Theate”

15 luglio 2024 09:12

Ag. Perez: "L'interesse del Napoli è reale e concreto. Ma ci sono anche Fiorentina e Milan"

09 gennaio 2024 15:30

Di Marzio: "Fiorentina occhi su Nehuen Perez dell'Udinese. Chieste informazioni per giugno"

03 gennaio 2024 16:00

Perez: Potenza fisica, capacità di difendere alto e grande aggressività sull'avversario

14 agosto 2021 09:43

Sky Sport, Atletico offre Perez come contropartita per Vlahovic. La viola ci pensa

13 agosto 2021 09:43

Ufficiale, Joshua Perez vola definitivamente negli Stati Uniti

09 agosto 2018 09:46

Ecco chi è Perez, l'esterno classe 88 dell'Arsenal che danno alla Fiorentina. Mancino, può giocare punta

01 agosto 2018 21:37

Perez: "Mi volevano altre squadre ma il Livorno è stata la scelta più giusta, decisi con la Fiorentina"

27 febbraio 2018 17:26

J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."

07 settembre 2017 15:20

Retroscena centravanti, a Firenze arriverà Simeone ma la Fiorentina aveva chiesto Bacca e Lucas Perez dell'Arsenal

14 agosto 2017 04:54

Convocati: si rivede Babacar, Borja ancora out. Ci sono anche Perez e Maistro

17 dicembre 2016 19:14

Convocati per l'Empoli: Sousa chiama la stellina Usa Joshua Perez

19 novembre 2016 16:11

Il mercato non dorme mai: pronti 15 milioni per due colpi

24 aprile 2016 16:58

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