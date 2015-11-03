Notizie Perez Fiorentina

Dall'Argentina: "La Fiorentina sta seguendo il centrocampista dell'Huracan Leonel Perez"
13 giugno 2025 13:07
Nazione: “Milenkovic via? Fiorentina su Bijol e Nehuen Perez. Occhio alla pista Theate”
15 luglio 2024 09:12
Ag. Perez: "L'interesse del Napoli è reale e concreto. Ma ci sono anche Fiorentina e Milan"
09 gennaio 2024 15:30
Di Marzio: "Fiorentina occhi su Nehuen Perez dell'Udinese. Chieste informazioni per giugno"
03 gennaio 2024 16:00
Perez: Potenza fisica, capacità di difendere alto e grande aggressività sull'avversario
14 agosto 2021 09:43
Sky Sport, Atletico offre Perez come contropartita per Vlahovic. La viola ci pensa
13 agosto 2021 09:43
Ufficiale, Joshua Perez vola definitivamente negli Stati Uniti
09 agosto 2018 09:46
Ecco chi è Perez, l'esterno classe 88 dell'Arsenal che danno alla Fiorentina. Mancino, può giocare punta
01 agosto 2018 21:37
Perez: "Mi volevano altre squadre ma il Livorno è stata la scelta più giusta, decisi con la Fiorentina"
27 febbraio 2018 17:26
J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."
07 settembre 2017 15:20
Retroscena centravanti, a Firenze arriverà Simeone ma la Fiorentina aveva chiesto Bacca e Lucas Perez dell'Arsenal
14 agosto 2017 04:54
Convocati: si rivede Babacar, Borja ancora out. Ci sono anche Perez e Maistro
17 dicembre 2016 19:14
Convocati per l'Empoli: Sousa chiama la stellina Usa Joshua Perez
19 novembre 2016 16:11
Il mercato non dorme mai: pronti 15 milioni per due colpi
24 aprile 2016 16:58
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