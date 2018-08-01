Ecco chi è Perez, l'esterno classe 88 dell'Arsenal che danno alla Fiorentina. Mancino, può giocare punta

Dall'Inghilterra danno in dirittura di arrivo la trattativa per Lucas Perez, giocatore del 1988 esterno offensivo dell'Arsenal.Il ragazzo rappresenterebbe il prototipo ideale di giocatore che sta cerc...

Dall'Inghilterra danno in dirittura di arrivo la trattativa per Lucas Perez, giocatore del 1988 esterno offensivo dell'Arsenal.

Il ragazzo rappresenterebbe il prototipo ideale di giocatore che sta cercando la Fiorentina per il suo attacco. Infatti, è un attaccante esterno di piede mancino, potente fisicamente, alto 180 centimetri e molto abile in zona gol. All'occorrenza è possibile utilizzarlo come prima punta. Del dribbling e della freddezza sotto porta fa le sue doti migliori.

Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie del Rayo Valeccano, del Karpaty, della Dinamo Kyev, del Paok, del Deportivo e dell'Arsenal. Nel 2015-2016 mise a segno 17 gol in Liga con la maglia del Deportivo, attirando così l'attenzione dell'Arsenal. Arsenal che decise di acquistarlo per circa 20 milioni di euro. Purtroppo per lui a Londra non è riuscito a rendere.

Adesso, dopo un anno di prestito nuovamente al Deportivo il giocatore è rientrato nei Gunners. Lo spagnolo è sul piede di partenza e potrebbe partite per circa 7 milioni. Per la Fiorentina potrebbe dunque essere un buon affare, visto anche il curriculum del ragazzo, e Corvino ci starebbe sicuramente pensando. Si tratterebbe di un'operazione che porterebbe ad un miglioramento dell'attacco nel presente ma che non porterà grandi frutti economici nel futuro, vista anche l'età del giocatore.

Lorenzo Bigiotti