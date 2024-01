Di Marzio: “Fiorentina occhi su Nehuen Perez dell’Udinese. Chieste informazioni per giugno”

Nehuen Perez è diventato una certezza per l’Udinese, alla sua terza stagione in bianconero. Arrivato nell’estate del 2021 dall’Atletico Madrid: prima in prestito, l’anno seguente a titolo definitivo. I Colchoneros hanno mantenuto un diritto di riacquisto, e ora Perez piace a molti club in vista del prossimo calciomercato estivo. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra questi ci sono anche Fiorentina e Milan, che lo monitorano con attenzione e hanno chiesto informazioni.