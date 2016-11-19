Convocati per l'Empoli: Sousa chiama la stellina Usa Joshua Perez
Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'empoli. Per la prima volta c'è anche l'esterno americano della Primavera Joshua Perez: per lui la maglia numero 26.I convocati: Asto...
A cura di Paolo Lazzari
19 novembre 2016 16:11
Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'empoli. Per la prima volta c'è anche l'esterno americano della Primavera Joshua Perez: per lui la maglia numero 26.
I convocati: Astori, Badelj, Bernardeschi ,Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Perez, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello , Tomovic, Borja Valero, Vecino, Zarate.