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Convocati per l'Empoli: Sousa chiama la stellina Usa Joshua Perez

Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'empoli. Per la prima volta c'è anche l'esterno americano della Primavera Joshua Perez: per lui la maglia numero 26.I convocati: Asto...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
19 novembre 2016 16:11
Convocati per l'Empoli: Sousa chiama la stellina Usa Joshua Perez -
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Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'empoli. Per la prima volta c'è anche l'esterno americano della Primavera Joshua Perez: per lui la maglia numero 26.

I convocati: Astori, Badelj, Bernardeschi ,Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Perez, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello , Tomovic, Borja Valero, Vecino, Zarate.

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