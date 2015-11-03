Notizie Convocati Fiorentina

Solomon, Parisi e Kean non convocati per il Crystal Palace. Recuperano Dodó e Mandragora
08 aprile 2026 15:21
Convocati Fiorentina: Gosens recupera e parte per Udine, c’è Balbo. Out Solomon e Lezzerini
01 marzo 2026 17:50
Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili
18 febbraio 2026 14:20
I Convocati di Fiorentina-AEK Atene: Assenti Dodo e Gosens, in attacco si rivede Piccoli
27 novembre 2025 16:03
I convocati di Pioli per il match delicato col Lecce: out Gosens, Sabiri non recupera, Viti squalificato
01 novembre 2025 18:55
Convocati Fiorentina per il Bologna: Squadra al completo, tornano Kean e Gosens dopo la Conference
26 ottobre 2025 13:34
Convocati Fiorentina, Gudmundsson recuperato e squadra al completo per la sfida contro il Como
21 settembre 2025 11:13
Convocati della Fiorentina: Non ci sono sorprese, assenti Kean e Dodo oltre al lungodegente Colpani
26 aprile 2025 18:16
Kean si riposa, non parte per Cipro e resta a Firenze con Cataldi. Torna Pongracic tra i convocati
06 novembre 2024 14:43
Nzola fuori dai convocati per il recupero contro l'Atalanta, nessun primavera presente in lista
02 giugno 2024 10:53
A Cagliari nessuna assenza, Italiano avrà a disposizione tutti i suoi uomini per la trasferta in Sardegna
22 maggio 2024 16:14
I viola convocati per Fiorentina-Napoli: tutti presenti per l'ultima partita stagionale al Franchi
16 maggio 2024 17:39
I convocati per la partita di domani contro il Viktoria Plzen valida per l'andata dei quarti di finale
10 aprile 2024 13:56
I convocati della Fiorentina per la Lazio: ancora out Christensen, Dodò e Castrovilli
25 febbraio 2024 16:13
I convocati della Fiorentina per la gara contro l'Inter: Christensen assente, torna Nico Gonzalez
27 gennaio 2024 18:27
I convocati della Fiorentina per la trasferta di Napoli, fuori Christensen per infortunio
07 ottobre 2023 15:28
Tegola per Paulo Sousa, Antonio Candreva fuori dalla lista dei convocati in vista della Fiorentina
02 maggio 2023 20:35
I convocati dell'Italia: C'è l'argentino Retegui. Scartato Biraghi, non c'è nessuno della Fiorentina
17 marzo 2023 20:58
Convocati Fiorentina per la Roma: Terracciano c'è, out Saponara, Krastev al posto di Quarta
14 gennaio 2023 18:15
Convocati della Fiorentina per il Monaco: torna Zurkowski, assente Ikonè. Ancora out Castrovilli
16 dicembre 2022 20:11
I convocati della Fiorentina per il Milan, non partono per Milano nè Nico Gonzalez nè Zurkowski
12 novembre 2022 17:17
Biraghi non viene più chiamato in nazionale, Mancini gli preferisce Dimarco, Emerson e Mazzocchi
11 novembre 2022 19:32
I convocati della Fiorentina per la Samp, torna a disposizione Amrabat. Al posto di Nico c'è Distefano
05 novembre 2022 17:40
I convocati per Riga-Fiorentina, Amrabat escluso. Restano a Firenze anche Sottil e Nico Gonzalez
02 novembre 2022 13:45
I convocati della Fiorentina per l'Hellas Verona: out Gollini. C'è Quarta, tornano Gonzalez e Sottil
17 settembre 2022 20:19
I convocati per Bologna-Fiorentina, Fuori Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski che restano a Firenze
10 settembre 2022 17:47
I convocati della Fiorentina per la Juventus: ci sono Nico e Sottil. Ancora out Bonaventura e Duncan
02 settembre 2022 17:02
I convocati della Fiorentina per il Napoli: subito Barak. Confermate le assenza di Gonzalez e Duncan
27 agosto 2022 16:13
I convocati della Fiorentina per l'Empoli, Igor e Zurkowski non recuperano, c'è Bonaventura
20 agosto 2022 17:16
Fiorentina, i convocati per i playoff con il Twente: ci sono Bonaventura e Sottil. Out Zurkowski
17 agosto 2022 23:01
I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Odriozola. Non recupera l'infortunato Sottil
20 maggio 2022 16:48
I convocati della Fiorentina, Italiano ne chiama 23 per il Milan. Out Odriozola
30 aprile 2022 17:18
I convocati della Fiorentina, torna Odriozola, ancora fuori Bonaventura. Kokorin presente
15 aprile 2022 20:07
I convocati della Fiorentina per il Bologna, Cabral c'è, tornano Odriozola e Bonaventura
12 marzo 2022 16:54
I convocati della Fiorentina per il Verona, non ci sono Odriozola e Nastasic, c'è Nico Gonzalez
05 marzo 2022 18:44
I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Kokorin, manca lo squalificato Martinez Quarta
01 marzo 2022 17:09
I convocati della Fiorentina per lo Spezia, non chiamato Kokorin, al suo posto Munteanu
13 febbraio 2022 16:31
Atalanta Fiorentina, Dragowski squalificato. Italiano convoca Andonov, portiere della primavera
09 febbraio 2022 16:44
I convocati del Genoa per la Fiorentina, Mimmo Criscito non parte per Firenze, torna Cambiaso
16 gennaio 2022 19:38
I convocati della Fiorentina per il Genoa, assenti solo Benassi e Martinez Quarta. Torna Sottil
16 gennaio 2022 17:12
I convocati della Fiorentina, assente Martinez Quarta, è la prima volta di Piatek con la squadra
12 gennaio 2022 15:18
I convocati della Fiorentina per il Torino, fuori Piatek, c'è Ikonè. Mancano Sottil e Benassi
09 gennaio 2022 15:29
I convocati della Fiorentina per l'Udinese, presente Ikonè, non ci sono Benassi e Sottil
05 gennaio 2022 16:30
I convocati della Fiorentina, fuori Dragowski e Amrabat per motivi personali, è volato in Marocco
21 dicembre 2021 17:12
I convocati della Fiorentina, tornano Castrovilli e Nastasic. Ancora fuori Dragowski. C'è Saponara
18 dicembre 2021 16:44
I convocati della Fiorentina per il Benevento. Non ci sono Saponara, Castrovilli, Nastasic e Dragowski
14 dicembre 2021 15:34
La lista dei convocati della Fiorentina per la Salernitana: fuori Castrovilli, Dragowski e Nastasic
10 dicembre 2021 15:57
I convocati della Fiorentina, ancora fuori Castrovilli, Dragowski e Nastasic. Torna Pulgar
04 dicembre 2021 18:58
I convocati della Fiorentina per la Samp. Fuori Castrovilli per infortunio al quadricipite destro
29 novembre 2021 17:38
I convocati della Fiorentina per la Juventus, non partono per Torino Pulgar e Nico Gonzalez
05 novembre 2021 17:30
I convocati di Italiano per Fiorentina-Spezia, Kokorin ancora fuori dalla lista, nemmeno in panchina
30 ottobre 2021 23:03
Kokorin escluso, non parte per Venezia, si è infortunato. La lista dei convocati della Fiorentina
17 ottobre 2021 17:16
I convocati della Fiorentina per l'Udinese: fuori Castrovilli, deve ancora recuperare. C'è Pulgar
25 settembre 2021 15:47
I convocati della Fiorentina per l'Inter, fuori Castrovilli e Pulgar, c'è Nico Gonzalez
20 settembre 2021 20:26
Convocati Fiorentina, presenti Gonzalez, Quarta e Pulgar. Prima chiamata per Odriozola
10 settembre 2021 17:40
Convocati Fiorentina, ci sono Torreira e Nastasic. Torna Amrabat, out Montiel e Odriozola
28 agosto 2021 09:09
Convocati Fiorentina con il Cagliari, assente il portiere di riserva Rosati
11 maggio 2021 17:07
I convocati della Fiorentina, assente Kokorin, manca anche Borja Valero. La lista
01 maggio 2021 15:35
Fiorentina-Juventus, l'ex Federico Chiesa non recupera dall'infortunio: out dai convocati di Pirlo
24 aprile 2021 20:06
I convocati della Fiorentina, Iachini non convoca Malcuit e Kokorin, ci sono Biraghi e Amrabat. La lista completa
02 aprile 2021 15:53
Convocati Fiorentina, assenti Kokorin, Malcuit e Brancolini
28 gennaio 2021 15:23
I convocati della Fiorentina per il Crotone. Prandelli chiama tutti a raccolta. Confermato Ricco
22 gennaio 2021 22:24
Convocati Fiorentina con il Napoli, presente Ricco al posto di Brancolini
16 gennaio 2021 15:46
I convocati della Fiorentina per il Cagliari. Presenti Ribery e Lirola. Torna Montiel
09 gennaio 2021 18:09
I convocati della Fiorentina per la Lazio. Torna Biraghi, ancora una volta out Cutrone
05 gennaio 2021 17:25
I convocati della Fiorentina, Prandelli ne chiama 23 per il Bologna. Out Cutrone
02 gennaio 2021 20:00
Convocati Fiorentina per la Juventus. Fuori Cutrone, non convocato. Finita la sua storia viola?
21 dicembre 2020 16:28
24 giocatori convocati da Prandelli per la partita contro il Verona
18 dicembre 2020 18:52
I convocati della Fiorentina, c'è Duncan. Prandelli ne chiama 27 per il Sassuolo
15 dicembre 2020 21:30
I convocati dell'Atalanta per la sfida contro la Fiorentina. Out l'ex viola Ilicic per influenza
12 dicembre 2020 17:46
I convocati della Fiorentina per Bergamo, c'è Montiel. Manca Duncan, fuori per noie muscolari
12 dicembre 2020 15:08
I convocati della Fiorentina, Prandelli lascia a casa Callejon. La lista completa
21 novembre 2020 18:05
I convocati della Fiorentina per la gara contro il Parma: out Pezzella, Callejon e Borja Valero
06 novembre 2020 16:19
I convocati della Fiorentina per la gara contro la Roma. Presente anche Pezzella
31 ottobre 2020 20:26
Ecco la lista dei convocati della Fiorentina con l'Inter. Convocato Saponara
25 settembre 2020 18:30
Ecco la lista dei giocatori convocati da Iachini nella sfida con il Torino
18 settembre 2020 20:58
ACF, ecco la lista dei giocatori convocati. Presenti anche Saponara e Dabo
20 agosto 2020 16:47
I convocati della Fiorentina per la sfida contro la Spal. Out Ribery, tornano Dragowski e Benassi
01 agosto 2020 16:49
I convocati della Fiorentina, c'è Ribery, ancora out Dragowski. La lista completa
28 luglio 2020 21:11
I convocati della Fiorentina, Dragowski non parte per Roma. La lista
25 luglio 2020 16:18
Convocati, out Dragowski. Conferma fra i pali per Terracciano. Ecco i 24 scelti dal tecnico Iachini
21 luglio 2020 13:12
I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Lecce. Ci sono Castrovilli e Ribery. Torna Duncan
14 luglio 2020 13:57
I convocati della Fiorentina per la sfida contro l'Hellas. C'è Castrovilli, torna Pezzella
11 luglio 2020 20:42
I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Cagliari. C'è Ribery, torna Vlahovic
07 luglio 2020 20:27
I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Parma. Finalmente Kouame, torna Caceres
04 luglio 2020 17:41
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Dalbert e Ribery
28 febbraio 2020 18:40
I convocati di Iachini per la Sampdoria, finalmente Duncan, ultima senza Ribery? La lista completa
15 febbraio 2020 16:07
I convocati della Fiorentina, assente Boateng. Ecco la lista di Iachini, c'è Maxi Olivera, fuori Montiel
24 gennaio 2020 19:19
Napoli, i convocati per la sfida contro i viola sono 20: c'è Lobotka, out Mertens, Koulibaly e Maksimovic
17 gennaio 2020 19:39
ACF, ecco i convocati di mister Iachini per la sfida contro il Napoli. Si rivede Maxi Olivera
17 gennaio 2020 18:19
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro la Spal allo stadio Franchi. Fuori Pedro
11 gennaio 2020 18:30
ACF: ecco i venticinque convocati da Iachini per il match contro il Bologna
05 gennaio 2020 15:22
Report ACF, Chiesa non convocato per la sfida di domani. Infortunio non ancora smaltito
19 dicembre 2019 21:37
Convocati Fiorentina, Castrovilli-Dragowski ok. Out Chiesa, persiste il dolore alla caviglia destra
19 dicembre 2019 21:07
I convocati della Fiorentina, rientra Pezzella. Presente tutta la rosa tranne Ribery
14 dicembre 2019 21:01
Ecco la lista dei convocati dal tecnico Montella con l'Hellas Verona. Assente Terzic
23 novembre 2019 15:40
Fiorentina-Parma: i 19 convocati da mister D'Aversa. Ci sono Cornelius e Gagliolo
02 novembre 2019 18:14
I convocati della Fiorentina per la sfida con il Sassuolo. Ci sono Eysseric, Pedro, Rasmussen e Terzic
29 ottobre 2019 17:00
I convocati di Montella per la partita contro la Lazio, c'è Pedro. Ecco la lista della Fiorentina
26 ottobre 2019 14:29
Ecco i convocati della Fiorentina per la partita contro la Juventus. Assenti Pedro e Benassi
13 settembre 2019 21:32
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