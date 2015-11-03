Labaro Viola

Notizie Convocati Fiorentina

Solomon, Parisi e Kean non convocati per il Crystal Palace. Recuperano Dodó e Mandragora

08 aprile 2026 15:21

Convocati Fiorentina: Gosens recupera e parte per Udine, c’è Balbo. Out Solomon e Lezzerini

01 marzo 2026 17:50

Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili

18 febbraio 2026 14:20

I Convocati di Fiorentina-AEK Atene: Assenti Dodo e Gosens, in attacco si rivede Piccoli

27 novembre 2025 16:03

I convocati di Pioli per il match delicato col Lecce: out Gosens, Sabiri non recupera, Viti squalificato

01 novembre 2025 18:55

Convocati Fiorentina per il Bologna: Squadra al completo, tornano Kean e Gosens dopo la Conference

26 ottobre 2025 13:34

Convocati Fiorentina, Gudmundsson recuperato e squadra al completo per la sfida contro il Como

21 settembre 2025 11:13

Convocati della Fiorentina: Non ci sono sorprese, assenti Kean e Dodo oltre al lungodegente Colpani

26 aprile 2025 18:16

Kean si riposa, non parte per Cipro e resta a Firenze con Cataldi. Torna Pongracic tra i convocati

06 novembre 2024 14:43

Nzola fuori dai convocati per il recupero contro l'Atalanta, nessun primavera presente in lista

02 giugno 2024 10:53

A Cagliari nessuna assenza, Italiano avrà a disposizione tutti i suoi uomini per la trasferta in Sardegna

22 maggio 2024 16:14

I viola convocati per Fiorentina-Napoli: tutti presenti per l'ultima partita stagionale al Franchi

16 maggio 2024 17:39

I convocati per la partita di domani contro il Viktoria Plzen valida per l'andata dei quarti di finale

10 aprile 2024 13:56

I convocati della Fiorentina per la Lazio: ancora out Christensen, Dodò e Castrovilli

25 febbraio 2024 16:13

I convocati della Fiorentina per la gara contro l'Inter: Christensen assente, torna Nico Gonzalez

27 gennaio 2024 18:27

I convocati della Fiorentina per la trasferta di Napoli, fuori Christensen per infortunio

07 ottobre 2023 15:28

Tegola per Paulo Sousa, Antonio Candreva fuori dalla lista dei convocati in vista della Fiorentina

02 maggio 2023 20:35

I convocati dell'Italia: C'è l'argentino Retegui. Scartato Biraghi, non c'è nessuno della Fiorentina

17 marzo 2023 20:58

Convocati Fiorentina per la Roma: Terracciano c'è, out Saponara, Krastev al posto di Quarta

14 gennaio 2023 18:15

Convocati della Fiorentina per il Monaco: torna Zurkowski, assente Ikonè. Ancora out Castrovilli

16 dicembre 2022 20:11

I convocati della Fiorentina per il Milan, non partono per Milano nè Nico Gonzalez nè Zurkowski

12 novembre 2022 17:17

Biraghi non viene più chiamato in nazionale, Mancini gli preferisce Dimarco, Emerson e Mazzocchi

11 novembre 2022 19:32

I convocati della Fiorentina per la Samp, torna a disposizione Amrabat. Al posto di Nico c'è Distefano

05 novembre 2022 17:40

I convocati per Riga-Fiorentina, Amrabat escluso. Restano a Firenze anche Sottil e Nico Gonzalez

02 novembre 2022 13:45

I convocati della Fiorentina per l'Hellas Verona: out Gollini. C'è Quarta, tornano Gonzalez e Sottil

17 settembre 2022 20:19

I convocati per Bologna-Fiorentina, Fuori Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski che restano a Firenze

10 settembre 2022 17:47

I convocati della Fiorentina per la Juventus: ci sono Nico e Sottil. Ancora out Bonaventura e Duncan

02 settembre 2022 17:02

I convocati della Fiorentina per il Napoli: subito Barak. Confermate le assenza di Gonzalez e Duncan

27 agosto 2022 16:13

I convocati della Fiorentina per l'Empoli, Igor e Zurkowski non recuperano, c'è Bonaventura

20 agosto 2022 17:16

Fiorentina, i convocati per i playoff con il Twente: ci sono Bonaventura e Sottil. Out Zurkowski

17 agosto 2022 23:01

I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Odriozola. Non recupera l'infortunato Sottil

20 maggio 2022 16:48

I convocati della Fiorentina, Italiano ne chiama 23 per il Milan. Out Odriozola

30 aprile 2022 17:18

I convocati della Fiorentina, torna Odriozola, ancora fuori Bonaventura. Kokorin presente

15 aprile 2022 20:07

I convocati della Fiorentina per il Bologna, Cabral c'è, tornano Odriozola e Bonaventura

12 marzo 2022 16:54

I convocati della Fiorentina per il Verona, non ci sono Odriozola e Nastasic, c'è Nico Gonzalez

05 marzo 2022 18:44

I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Kokorin, manca lo squalificato Martinez Quarta

01 marzo 2022 17:09

I convocati della Fiorentina per lo Spezia, non chiamato Kokorin, al suo posto Munteanu

13 febbraio 2022 16:31

Atalanta Fiorentina, Dragowski squalificato. Italiano convoca Andonov, portiere della primavera

09 febbraio 2022 16:44

I convocati del Genoa per la Fiorentina, Mimmo Criscito non parte per Firenze, torna Cambiaso

16 gennaio 2022 19:38

I convocati della Fiorentina per il Genoa, assenti solo Benassi e Martinez Quarta. Torna Sottil

16 gennaio 2022 17:12

I convocati della Fiorentina, assente Martinez Quarta, è la prima volta di Piatek con la squadra

12 gennaio 2022 15:18

I convocati della Fiorentina per il Torino, fuori Piatek, c'è Ikonè. Mancano Sottil e Benassi

09 gennaio 2022 15:29

I convocati della Fiorentina per l'Udinese, presente Ikonè, non ci sono Benassi e Sottil

05 gennaio 2022 16:30

I convocati della Fiorentina, fuori Dragowski e Amrabat per motivi personali, è volato in Marocco

21 dicembre 2021 17:12

I convocati della Fiorentina, tornano Castrovilli e Nastasic. Ancora fuori Dragowski. C'è Saponara

18 dicembre 2021 16:44

I convocati della Fiorentina per il Benevento. Non ci sono Saponara, Castrovilli, Nastasic e Dragowski

14 dicembre 2021 15:34

La lista dei convocati della Fiorentina per la Salernitana: fuori Castrovilli, Dragowski e Nastasic

10 dicembre 2021 15:57

I convocati della Fiorentina, ancora fuori Castrovilli, Dragowski e Nastasic. Torna Pulgar

04 dicembre 2021 18:58

I convocati della Fiorentina per la Samp. Fuori Castrovilli per infortunio al quadricipite destro

29 novembre 2021 17:38

I convocati della Fiorentina per la Juventus, non partono per Torino Pulgar e Nico Gonzalez

05 novembre 2021 17:30

I convocati di Italiano per Fiorentina-Spezia, Kokorin ancora fuori dalla lista, nemmeno in panchina

30 ottobre 2021 23:03

Kokorin escluso, non parte per Venezia, si è infortunato. La lista dei convocati della Fiorentina

17 ottobre 2021 17:16

I convocati della Fiorentina per l'Udinese: fuori Castrovilli, deve ancora recuperare. C'è Pulgar

25 settembre 2021 15:47

I convocati della Fiorentina per l'Inter, fuori Castrovilli e Pulgar, c'è Nico Gonzalez

20 settembre 2021 20:26

Convocati Fiorentina, presenti Gonzalez, Quarta e Pulgar. Prima chiamata per Odriozola

10 settembre 2021 17:40

Convocati Fiorentina, ci sono Torreira e Nastasic. Torna Amrabat, out Montiel e Odriozola

28 agosto 2021 09:09

Convocati Fiorentina con il Cagliari, assente il portiere di riserva Rosati

11 maggio 2021 17:07

I convocati della Fiorentina, assente Kokorin, manca anche Borja Valero. La lista

01 maggio 2021 15:35

Fiorentina-Juventus, l'ex Federico Chiesa non recupera dall'infortunio: out dai convocati di Pirlo

24 aprile 2021 20:06

I convocati della Fiorentina, Iachini non convoca Malcuit e Kokorin, ci sono Biraghi e Amrabat. La lista completa

02 aprile 2021 15:53

Convocati Fiorentina, assenti Kokorin, Malcuit e Brancolini

28 gennaio 2021 15:23

I convocati della Fiorentina per il Crotone. Prandelli chiama tutti a raccolta. Confermato Ricco

22 gennaio 2021 22:24

Convocati Fiorentina con il Napoli, presente Ricco al posto di Brancolini

16 gennaio 2021 15:46

I convocati della Fiorentina per il Cagliari. Presenti Ribery e Lirola. Torna Montiel

09 gennaio 2021 18:09

I convocati della Fiorentina per la Lazio. Torna Biraghi, ancora una volta out Cutrone

05 gennaio 2021 17:25

I convocati della Fiorentina, Prandelli ne chiama 23 per il Bologna. Out Cutrone

02 gennaio 2021 20:00

Convocati Fiorentina per la Juventus. Fuori Cutrone, non convocato. Finita la sua storia viola?

21 dicembre 2020 16:28

24 giocatori convocati da Prandelli per la partita contro il Verona

18 dicembre 2020 18:52

I convocati della Fiorentina, c'è Duncan. Prandelli ne chiama 27 per il Sassuolo

15 dicembre 2020 21:30

I convocati dell'Atalanta per la sfida contro la Fiorentina. Out l'ex viola Ilicic per influenza

12 dicembre 2020 17:46

I convocati della Fiorentina per Bergamo, c'è Montiel. Manca Duncan, fuori per noie muscolari

12 dicembre 2020 15:08

I convocati della Fiorentina, Prandelli lascia a casa Callejon. La lista completa

21 novembre 2020 18:05

I convocati della Fiorentina per la gara contro il Parma: out Pezzella, Callejon e Borja Valero

06 novembre 2020 16:19

I convocati della Fiorentina per la gara contro la Roma. Presente anche Pezzella

31 ottobre 2020 20:26

Ecco la lista dei convocati della Fiorentina con l'Inter. Convocato Saponara

25 settembre 2020 18:30

Ecco la lista dei giocatori convocati da Iachini nella sfida con il Torino

18 settembre 2020 20:58

ACF, ecco la lista dei giocatori convocati. Presenti anche Saponara e Dabo

20 agosto 2020 16:47

I convocati della Fiorentina per la sfida contro la Spal. Out Ribery, tornano Dragowski e Benassi

01 agosto 2020 16:49

I convocati della Fiorentina, c'è Ribery, ancora out Dragowski. La lista completa

28 luglio 2020 21:11

I convocati della Fiorentina, Dragowski non parte per Roma. La lista

25 luglio 2020 16:18

Convocati, out Dragowski. Conferma fra i pali per Terracciano. Ecco i 24 scelti dal tecnico Iachini

21 luglio 2020 13:12

I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Lecce. Ci sono Castrovilli e Ribery. Torna Duncan

14 luglio 2020 13:57

I convocati della Fiorentina per la sfida contro l'Hellas. C'è Castrovilli, torna Pezzella

11 luglio 2020 20:42

I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Cagliari. C'è Ribery, torna Vlahovic

07 luglio 2020 20:27

I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Parma. Finalmente Kouame, torna Caceres

04 luglio 2020 17:41

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Dalbert e Ribery

28 febbraio 2020 18:40

I convocati di Iachini per la Sampdoria, finalmente Duncan, ultima senza Ribery? La lista completa

15 febbraio 2020 16:07

I convocati della Fiorentina, assente Boateng. Ecco la lista di Iachini, c'è Maxi Olivera, fuori Montiel

24 gennaio 2020 19:19

Napoli, i convocati per la sfida contro i viola sono 20: c'è Lobotka, out Mertens, Koulibaly e Maksimovic

17 gennaio 2020 19:39

ACF, ecco i convocati di mister Iachini per la sfida contro il Napoli. Si rivede Maxi Olivera

17 gennaio 2020 18:19

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro la Spal allo stadio Franchi. Fuori Pedro

11 gennaio 2020 18:30

ACF: ecco i venticinque convocati da Iachini per il match contro il Bologna

05 gennaio 2020 15:22

Report ACF, Chiesa non convocato per la sfida di domani. Infortunio non ancora smaltito

19 dicembre 2019 21:37

Convocati Fiorentina, Castrovilli-Dragowski ok. Out Chiesa, persiste il dolore alla caviglia destra

19 dicembre 2019 21:07

I convocati della Fiorentina, rientra Pezzella. Presente tutta la rosa tranne Ribery

14 dicembre 2019 21:01

Ecco la lista dei convocati dal tecnico Montella con l'Hellas Verona. Assente Terzic

23 novembre 2019 15:40

Fiorentina-Parma: i 19 convocati da mister D'Aversa. Ci sono Cornelius e Gagliolo

02 novembre 2019 18:14

I convocati della Fiorentina per la sfida con il Sassuolo. Ci sono Eysseric, Pedro, Rasmussen e Terzic

29 ottobre 2019 17:00

I convocati di Montella per la partita contro la Lazio, c'è Pedro. Ecco la lista della Fiorentina

26 ottobre 2019 14:29

Ecco i convocati della Fiorentina per la partita contro la Juventus. Assenti Pedro e Benassi

13 settembre 2019 21:32

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