Fiorentina-Juventus, l’ex Federico Chiesa non recupera dall’infortunio: out dai convocati di Pirlo

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina in programma domani alle ore 15.

L’uomo più atteso, Federico Chiesa, non sarà a disposizione dei bianconeri a causa dell’infortunio rimediato contro l’Atalanta. Oltre a Chiesa, Pirlo dovrà fare a meno anche del difenosore Demiral, mentre arriva la chiamata per il giovane Felix Correia. Questi tutti i giocatori a disposizione di mister Pirlo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.

