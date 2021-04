Ultras Fiorentina ai campini, cori e striscione “O lottate da leoni o levatevi dai cog**oni”

Avviso e carica. Questi i due messaggi principali che gli ultras della Fiorentina, che oggi si sono ritrovati all’esterno del centro sportivo viola, con la squadra che è uscita per incontrarli, rimasta sul cancello, ed assistere ai cori dei tifosi. Un grande striscione esposto che recitava: “Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere. Lottate da leoni o levatevi dai coglioni”. Accompagnati da alcuni cori: “Fuori le palle, se andiamo in B vi facciamo un culo cosi” ma anche: “Bisogna correre per vincere”. Poi un discorso rivolto ai giocatori: “Giocate e aiutatevi da squadra, onorate la maglia, adesso lottate, poi a fine anno prendete le decisioni che volete. Dietro di voi c’è Firenze, una città e un popolo intero”

VENTOLA: “FOSSI IN VLAHOVIC ANDREI ALL’ATALANTA” MA VIERI NON E’ D’ACCORDO…