Ventola: "Fossi in Vlahovic andrei all'Atalanta". Vieri: "La Fiorentina non lo vende, so per certo"

Dusan Vlahovic grande protagonista di questa stagione, Vieri e Ventola parlano del talento della Fiorentina

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Nel corso della trasmissione su Twitch della Bobo Tv, si è parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina, grande rivelazione di questa stagione, queste le parole di Ventola: "Fossi in Vlahovic andrei all'Atalanta, una squadra che gioca a calcio e che ti mette in condizione di crescere bene in un certo modo" arriva poi subito la risposta di Vieri sull'argomento: "So per certo che la Fiorentina non vende Vlahovic, rimane a Firenze. Se proprio decidono di venderlo va in un club blasonato di grande fama. Non di certo all'Atalanta"

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