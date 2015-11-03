Notizie Ventola Fiorentina

Ventola: "Contro il Palace sarà una sfida dura. Fagioli lo vedo sicuro, Kean resta importante".
23 marzo 2026 21:47
Ventola: “Pioli nervoso e poco empatico: le prestazioni non cambiano. Perde sempre allo stesso modo"
31 ottobre 2025 14:58
Ventola: "A 16 anni presi un calcione da Marcio Santos della Fiorentina, mi vantai con gli amici"
12 ottobre 2025 12:18
Cassano: “Pioli scelta sbagliatissima. Chi va in Arabia ha smesso col calcio. Consigliai Iraola a Pradè”
09 settembre 2025 16:22
Adani e Cassano preferiscono Retegui: "Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean"
28 maggio 2025 13:30
Ventola su Dodò: "Sabato ha umiliato Theo Hernandez, lo vorrei vedere giocare spesso la Champions"
08 aprile 2025 11:02
Ventola: "La serietà di Gosens non ce l'ha nessuno, è un leader vero ed ha il gol nel sangue"
18 marzo 2025 13:12
Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"
02 dicembre 2024 23:16
Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"
26 ottobre 2024 13:43
Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare: "Faremo rumore, niente sarà come prima"
20 maggio 2024 23:18
Adani annuncia: "Nuovo programma con Cassano e Ventola alla prima giornata della prossima stagione"
02 maggio 2024 16:06
Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"
04 marzo 2024 21:21
La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"
26 gennaio 2024 17:46
Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia
28 novembre 2023 10:12
Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"
17 novembre 2023 16:19
Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"
14 novembre 2023 23:59
"Spirito della BoboTv è stato ucciso. Persone non vanno prese in giro". Il comunicato di Adani
14 novembre 2023 18:19
Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"
07 novembre 2023 18:55
Adani: "Finale Coppa Italia ai rigori, vince l'Inter" Ventola controcorrente: "Vince Fiorentina 2-1"
23 maggio 2023 11:02
Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"
09 maggio 2023 15:01
Sabatini, stoccata ad Adani: "Cassano è quello che ci capisce di più, è un enciclopedia sui giocatori"
07 marzo 2023 22:06
Cassano pronostica: "Vince la Fiorentina 2-1" Adani: "Vince la Juventus 1-2". Vieri e Ventola: "Pareggio"
03 settembre 2022 11:08
Castrovilli regala la sua maglietta a Ventola dopo Inter-Fiorentina. I due sono legati dal Bari
20 marzo 2022 13:24
Vieri: "Se la Fiorentina va in Europa League è già tanto" Cassano contrario: "Sono avanti nel progetto"
19 gennaio 2022 05:07
Ventola: "Gran primo tempo della Fiorentina. Impossibile tenere quell'intensità per 90 minuti"
24 settembre 2021 15:29
Ventola: "Fossi in Vlahovic andrei all'Atalanta". Vieri: "La Fiorentina non lo vende, so per certo"
23 aprile 2021 22:53
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