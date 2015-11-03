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Notizie Ventola Fiorentina

Ventola: "Contro il Palace sarà una sfida dura. Fagioli lo vedo sicuro, Kean resta importante".

23 marzo 2026 21:47

Ventola: “Pioli nervoso e poco empatico: le prestazioni non cambiano. Perde sempre allo stesso modo"

31 ottobre 2025 14:58

Ventola: "A 16 anni presi un calcione da Marcio Santos della Fiorentina, mi vantai con gli amici"

12 ottobre 2025 12:18

Cassano: “Pioli scelta sbagliatissima. Chi va in Arabia ha smesso col calcio. Consigliai Iraola a Pradè”

09 settembre 2025 16:22

Adani e Cassano preferiscono Retegui: "Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean"

28 maggio 2025 13:30

Ventola su Dodò: "Sabato ha umiliato Theo Hernandez, lo vorrei vedere giocare spesso la Champions"

08 aprile 2025 11:02

Ventola: "La serietà di Gosens non ce l'ha nessuno, è un leader vero ed ha il gol nel sangue"

18 marzo 2025 13:12

Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"

02 dicembre 2024 23:16

Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"

26 ottobre 2024 13:43

Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare: "Faremo rumore, niente sarà come prima"

20 maggio 2024 23:18

Adani annuncia: "Nuovo programma con Cassano e Ventola alla prima giornata della prossima stagione"

02 maggio 2024 16:06

Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"

04 marzo 2024 21:21

La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"

26 gennaio 2024 17:46

Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia

28 novembre 2023 10:12

Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"

17 novembre 2023 16:19

Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"

14 novembre 2023 23:59

"Spirito della BoboTv è stato ucciso. Persone non vanno prese in giro". Il comunicato di Adani

14 novembre 2023 18:19

Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"

07 novembre 2023 18:55

Adani: "Finale Coppa Italia ai rigori, vince l'Inter" Ventola controcorrente: "Vince Fiorentina 2-1"

23 maggio 2023 11:02

Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"

09 maggio 2023 15:01

Sabatini, stoccata ad Adani: "Cassano è quello che ci capisce di più, è un enciclopedia sui giocatori"

07 marzo 2023 22:06

Cassano pronostica: "Vince la Fiorentina 2-1" Adani: "Vince la Juventus 1-2". Vieri e Ventola: "Pareggio"

03 settembre 2022 11:08

Castrovilli regala la sua maglietta a Ventola dopo Inter-Fiorentina. I due sono legati dal Bari

20 marzo 2022 13:24

Vieri: "Se la Fiorentina va in Europa League è già tanto" Cassano contrario: "Sono avanti nel progetto"

19 gennaio 2022 05:07

Ventola: "Gran primo tempo della Fiorentina. Impossibile tenere quell'intensità per 90 minuti"

24 settembre 2021 15:29

Ventola: "Fossi in Vlahovic andrei all'Atalanta". Vieri: "La Fiorentina non lo vende, so per certo"

23 aprile 2021 22:53

Ventola: "Scioccato dalla Fiorentina, inesistente" Cassano la difende: "Traversa e parata sulla linea di Handa"

06 febbraio 2021 14:14

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