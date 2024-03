Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: “Buffoni, pagliacci e pezzi di m… vi veniamo a prendere tutti”

In una storia Instagram pubblicata sul profilo di Lele Adani, Cassano si è espresso in modo colorito, riferendosi alla nuova versione della Bobo TV nata dopo l’allontanamento dei tre ex calciatori. I tre hanno affermato che a breve uscirà un nuovo progetto in cui collaboreranno e sarà un diretto concorrente della trasmissione dell’ex amico Bobo Vieri. Nella storia i tre hanno ironizzato sul calo di ascolti che ha subíto la trasmissione, ricordando i numeri in termini di visualizzazioni e di ascolti che aveva durante la loro presenza. L’ex talento barese è stato il più duro contro il nuovo progetto editoriale di Vieri e di seguito ecco le sue parole: “Buffoni, pagliacci, pezzi di m… vi veniamo a prendere tutti, non si fanno prigionieri, prima quando c’eravamo noi c’erano 22 mila persone, ora massimo 6” con tanto di immagine della clessidra, segno che manca poco e la battaglia d’ascolti tra i due programmi sta per iniziare.