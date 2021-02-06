Ventola: "Scioccato dalla Fiorentina, inesistente" Cassano la difende: "Traversa e parata sulla linea di Handa"

Il commento su Fiorentina-Inter divide Ventola e Cassano, per Ventola la squadra viola è stata imbarazzante, Cassano invece non è d'accordo

Nel corso della trasmissione di Bobo Vieri in diretta su Twitch dove si interfacciano Vieri, Adani, Ventola e Cassano, si è parlato anche della partita tra Fiorentina e Inter, queste le parole di Ventola sulla squadra viola: "Della partita mi ha scioccato la Fiorentina, ciò che mi sorprende non è l'Inter ma è proprio la squadra viola, la mentalità prima di non prenderle e poi magari di farlo per caso, tanto alla fine lo prendi lo stesso. Non ha quasi mai tirato in porta" Interviene però Cassano in difesa dei colori viola: "Hanno preso una traversa clamorosa e un salvataggio sulla linea di Handanovic" ribatte però ancora Ventola: "Eh va be solo quello"

I TIFOSI VIOLA NON HANNO PRESO BENE LA TELECRONACA PRO INTER DI IERI SERA

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