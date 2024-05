Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare: “Faremo rumore, niente sarà come prima”

Su Rai 2 durante la trasmissione di Alessandro Cattelan “Da vicino nessuno è normale” sono stati ospiti Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola i quali hanno confermato l’inizio di un nuovo programma sulle piattaforme digitali dal 19 agosto cioè nel primo lunedì dopo l’inizio della nuova stagione calcistica 2024-25. Adani ha commentato: “Stiamo per tornare, non vediamo l’ora, parleremo di nuovo di calcio come piace a noi, faremo rumore, siamo pronti.” La nuova forma del trio è pronta a ripartire dopo il divorzio da Vieri dello scorso novembre.