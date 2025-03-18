Ventola: "La serietà di Gosens non ce l'ha nessuno, è un leader vero ed ha il gol nel sangue"

L'ex attaccante di Torino, Inter e Siena ha elogiato le prestazioni del terzino teutonico arrivato in estate

A Viva el Futbol, Nicola Ventola ha scelto Robin Gosens per il suo consueto momento "raffinatezza" dopo il successo viola di domenica sera sulla Juventus per 3-0 aperto proprio da un gol del tedesco: "Mi ricordo che lo vedevo allenarsi quando fu preso dall'Inter e aveva una serietà incredibile negli allenamenti anche se giocava poco o non entrava nemmeno. Poi è andato all'Union Berlino e ce lo siamo un po' perso, è stata brava la Fiorentina a riportarlo da noi perché è un ragazzo straordinario, un cultore del lavoro che dà l'esempio a tutti. Nonostante sia un difensore, inoltre, segna tanto o fa assist perché sa offendere benissimo ed è una risorsa preziosa. Nel momento di ripresa viola, voglio scegliere lui per l'impegno e la dedizione che mette nel quotidiano e sono sicuro che tornerà in Nazionale presto."

Interviene Cassano: "All'Inter avrei preferito lui piuttosto che Carlos Augusto per dire, prendo più volentieri Gosens perché fa anche il terzino a 4 e sa anche difendere molto bene. A Milano ha avuto delle difficoltà, soprattutto perché non giocava mai, ma ricordiamoci che in Germania era titolare della Nazionale e che all'Atalanta andava in doppia cifra di gol e assist."