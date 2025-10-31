Ventola: “Pioli nervoso e poco empatico: le prestazioni non cambiano. Perde sempre allo stesso modo”

Dopo la vittoria dell’Inter, che ha saputo riscattarsi, la Fiorentina di Pioli si prepara invece a una sfida decisiva: domani a Lecce sarà un vero e proprio dentro o fuori.

A parlarne nel corso del programma Viva el Fútbol è stato Nicola Ventola, che ha espresso alcune perplessità sul momento dei viola e sull’atteggiamento dell’allenatore: “Mi sorprende l’atteggiamento di Pioli, lo vedo poco empatico, anche nella comunicazione, e non è da lui. Mi sembra nervoso e non sta riuscendo a prendere in mano la situazione. In campo vedo sempre Kean troppo isolato, la squadra fa fatica a salire, e quando perdi sempre nello stesso modo diventa un segnale chiaro.

È giusto dargli tempo, ma non si prova mai nulla di nuovo: le prestazioni non cambiano, i risultati nemmeno. Magari riesci a prendere un punto, ma ti tirano cinquanta volte in porta. Non è da lui, e la situazione è davvero preoccupante.”