31 Ottobre 2025

Ventola: “Pioli nervoso e poco empatico: le prestazioni non cambiano. Perde sempre allo stesso modo”

31 Ottobre · 14:58

Aggiornamento: 31 Ottobre 2025 · 14:58

Pioli Ventola

Dopo la vittoria dell’Inter, che ha saputo riscattarsi, la Fiorentina di Pioli si prepara invece a una sfida decisiva: domani a Lecce sarà un vero e proprio dentro o fuori.
A parlarne nel corso del programma Viva el Fútbol è stato Nicola Ventola, che ha espresso alcune perplessità sul momento dei viola e sull’atteggiamento dell’allenatore: “Mi sorprende l’atteggiamento di Pioli, lo vedo poco empatico, anche nella comunicazione, e non è da lui. Mi sembra nervoso e non sta riuscendo a prendere in mano la situazione. In campo vedo sempre Kean troppo isolato, la squadra fa fatica a salire, e quando perdi sempre nello stesso modo diventa un segnale chiaro.
È giusto dargli tempo, ma non si prova mai nulla di nuovo: le prestazioni non cambiano, i risultati nemmeno. Magari riesci a prendere un punto, ma ti tirano cinquanta volte in porta. Non è da lui, e la situazione è davvero preoccupante.”

