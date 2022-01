Vieri: “Se la Fiorentina va in Europa League è già tanto” Cassano contrario: “Sono avanti nel progetto”

Nel corso della Bobo TV il quartetto formato da Vieri, Adani, Cassano e Ventola hanno parlato anche della Fiorentina nel corso della discussione sulla corsa per l’Europa, queste le loro parole:

Adani: “Dobbiamo mettere anche la Fiorentina di Italiano nella lotta per l’Europa”

Risponde Vieri: “Se vanno in Europa League è già tanto”

Precisa Adani: “Si ma va battuta, non dobbiamo dimenticarla quando parliamo di Roma e Lazio che puntano a quei posti li, noi parliamo di loro per l’Europa però c’è la Fiorentina che ripeto va devi essere sempre bravo a battere”

Chiude Cassano: “Va battuta ma non posso pensare possa lottare per il quarto posto, anche se come progetto loro sono già avanti”

