Ventola su Dodò: "Sabato ha umiliato Theo Hernandez, lo vorrei vedere giocare spesso la Champions"

Nicola Ventola durante la trasmissione Viva el Futbol ha parlato della straordinaria prestazione di Dodò in Milan-Fiorentina.

Nicola Ventola, ex giocatore e opinionista sportivo, ha parlato del terzino brasiliano della Fiorentina sul canale youtube Viva el Futbol, queste le sue parole:

"Penso sia un esterno che possa giocare in tutte le squadre e non solo in Italia. Ha capacità di inserimento, ha forza, ha tecnica, ha ritmo e ha cross. Aveva fatto anche un gran gol sabato. Contro il Milan sulla fascia aveva contro Theo Hernandez e l'ha asfaltato con personalità e qualità. L'ho visto dal vivo e mi ha impressionato, ha proprio umiliato Theo in dei momenti della partita".

Ventola ha poi parlato del futuro di Dodò:

"Mi piacerebbe vederlo giocare spesso la Champions League, non me ne vogliano i tifosi della Fiorentina".