Ventola: "A 16 anni presi un calcione da Marcio Santos della Fiorentina, mi vantai con gli amici"

In un intervista alla Gazzetta Dello Sport l'ex calciatore Nicola Ventola ha parlato del suo passato da calciatore e del programma con Lele Adani:«Nei due anni a Bergamo, dove segnai 15 gol in B l'ann...

In un intervista alla Gazzetta Dello Sport l'ex calciatore Nicola Ventola ha parlato del suo passato da calciatore e del programma con Lele Adani:

«Nei due anni a Bergamo, dove segnai 15 gol in B l'anno della promozione, nei primi mesi all'Inter e a Bari. Debuttai in Serie A a 16 anni contro la Fiorentina e presi un calcione da Marcio Santos. A Grumo Appula mi divertivo a dire alla gente che avevo incassato una randellata da un campione del mondo».

Oggi è un uomo felice?

«Sì, ho tutto e faccio ciò che amo con gli amici, Lele (Adani, ndr) e Antonio (Cassano, ndr), che mi rimprovera ancora perché da bambino non gli regalavo mai i pantaloncini. Col nostro programma, "Viva el

futbol", ci divertiamo da pazzi: alcuni ci amano, altri ci odiano, ad altri diamo fastidio. Ma dietro c'è competenza. Adani e Cassano vedono 6-7 partite al giorno, io un po' meno».