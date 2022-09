Cassano pronostica: “Vince la Fiorentina 2-1” Adani: “Vince la Juventus 1-2”. Vieri e Ventola: “Pareggio”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Cassano, Adani, Vieri e Ventola hanno fatto il loro pronostico su Fiorentina-Juventus, in programma alle ore 15 allo stadio di Firenze. Inizia Cassano dicendo: “Finisce 2-1 per la Fiorentina” incalza Adani dicendo: “Italiano ha detto che è molto preoccupato perchè non si segna, dico 1-2 Juventus” Ventola: “Io dico 1-1” e anche Vieri è sulla stessa lunghezza d’onda: “Finisce 1-1”

IL RETROSCENA DI SOTTIL