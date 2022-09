Retroscena Sottil, escluso da Udine per via di colpo alla schiena. Italiano spera di averlo al 100%

Ha destato molto stupore l’assenza di Riccardo Sottil contro l’Udinese, il giocatore classe 99 non è stato schierato nella trasferta friulana per via di un colpo alla schiena subito nella rifinitura prima della gara infrasettimanale, adesso l’obiettivo di Vincenzo Italiano è quello di averlo al 100% per la gara contro la Juventus e per questo motivo è stato risparmiato contro l’Udinese.

#Sottil ha giocato solo 20 minuti a Udine perchè nella rifinitura prima della gara ha subito un colpo alla schiena. Obiettivo averlo al 100% per la Juventus — Flavio Ognissanti (@OgnissFla) September 2, 2022

LE PAROLE DI IGOR