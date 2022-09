Igor: “Voglio fermare Vlahovic. Milenkovic un esempio, la sua permanenza è un grande acquisto”

Igor, centrale difensivo della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport:

«I sacrifici non mi sono mai pesati e oggi posso ritenermi soddisfatto ma di strada ne ho ancora da fare, guai abbassare la guardia. Io e i miei compagni di reparto lavoriamo per fermare i più forti. L’obiettivo è non far segnare Dusan né Milik che appena arrivato ha già fatto centro a conferma di quanto sarà utile alla sua squadra. Vogliamo fermare tutta la Juve».

Cosa ha significato per la Fiorentina e per lei il rinnovo di Milenkovic dopo tante voci di un suo possibile addio?

«Da quando sono a Firenze ho sempre guardato a lui come ad un esempio, Nikola è arrivato qui giovanissimo, ha lottato per diventare titolare, è cresciuto fino a diventare uno dei difensori più forti. Mi piace molto lavorarci assieme, parliamo tanto per cercare di non prendere gol. La sua permanenza è come un grande acquisto e ci ha reso tutti felici».

