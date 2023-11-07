Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"

Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti

Striscia la Notizia ha consegnato un Tapiro d’Oro a Christian Vieri dopo lo smantellamento della BoboTv con gli addi di Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano. Valerio Staffelli incalza l’ex bomber: “Volevo decidere tutto io? Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”.

Quindi Bobo, al decimo Tapiro della carriera, va all’attacco: “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri”. Lo riporta Sportface.

NESSUNO SI E' ACCORTO DEL CONTATTO SU NICO? L'OPINIONE DI ZILIANI

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