Ziliani: “Su Nico Gonzalez c’è rigore. A parti invertite avremmo rivisto l’azione 12 volte”

Il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, pone l’attenzione su un episodio accaduto durante Fiorentina-Juventus di cui non si è parlato nel post partita. Ecco le sue parole attraverso il profilo Twitter:

“C’è un solo errore, la parola “polemiche”. Che non ci sono state perchè in telecronaca l’azione è passata via come se niente fosse (a parti invertite l’avremmo rivista dodici volte), l’arbitro ha fatto finta di niente, il VAR pure, nessuno ha detto niente nemmeno nel dopopartita e quando un’infrazione viene ignorata (come i falli da ammonizione di Locatelli e Kostic, due volte, nei primi 27 minuti di gioco), l’infrazione stessa viene a tutti gli effetti negata, istantaneamente rimossa, come se non fosse mai avvenuta. Succede sistematicamente solo in Italia, nel campionato col verme, con la Juventus da almeno 30 anni.”

