Notizie Paolo Ziliani Fiorentina

Ziliani durissimo: "La Fiorentina ha un piede in B. Il centenario rischia di diventare un tetro funerale"
07 dicembre 2025 13:26
Ziliani: "La Juve regina del mercato è un club che non si regge in piedi, in altri paesi giocherebbe nei dilettanti"
26 settembre 2024 23:42
La Juventus approverà un bilancio con 200 milioni di passivo ma sul mercato ha speso più di tutti
12 settembre 2024 00:44
RANKING UEFA: La Fiorentina stasera può risultare decisiva per l'ipoteca del primo posto dell'Italia
14 marzo 2024 17:51
Ziliani: "Su Nico Gonzalez c'è rigore. A parti invertite avremmo rivisto l'azione 12 volte"
07 novembre 2023 18:35
Archivio