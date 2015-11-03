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Notizie Paolo Ziliani Fiorentina

Ziliani durissimo: "La Fiorentina ha un piede in B. Il centenario rischia di diventare un tetro funerale"

07 dicembre 2025 13:26

Ziliani: "La Juve regina del mercato è un club che non si regge in piedi, in altri paesi giocherebbe nei dilettanti"

26 settembre 2024 23:42

La Juventus approverà un bilancio con 200 milioni di passivo ma sul mercato ha speso più di tutti

12 settembre 2024 00:44

RANKING UEFA: La Fiorentina stasera può risultare decisiva per l'ipoteca del primo posto dell'Italia

14 marzo 2024 17:51

Ziliani: "Su Nico Gonzalez c'è rigore. A parti invertite avremmo rivisto l'azione 12 volte"

07 novembre 2023 18:35

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