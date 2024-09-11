La Juventus approverà un bilancio con 200 milioni di passivo ma sul mercato ha speso più di tutti

I bianconeri hanno perdite non ammesse dal Fair Play Finanziario e la Consob ha accertato bilanci "non conformi" ma la Lega zittisce Commisso

Secondo quanto riportato da calcioefinanza la Juventus si prepara ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024. Il club bianconero infatti ha reso noto un aggiornamento legato al calendario finanziario dei prossimi eventi a livello di bilancio.

In particolare, i conti legati all’esercizio al 30 giugno scorso (chiuso secondo le stime con un rosso di circa 200 milioni di euro) saranno approvati dal CdA il prossimo 27 settembre, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena il 7 novembre.

In merito alle enormi discrepanze tra quelle che sono le regole e quel che è sotto gli occhi di tutti un esempio in negativo più unico che raro non solo in Italia ma in tutta Europa, il giornalista de il fatto quotidiano Paolo Ziliani ha snocciolato i numeri del "Caso Juve" sul suo profilo X:

"Nel suo anno più duro e senza proventi Champions la Juventus ha speso un botto, è entrata nella top 10 dei club spendaccioni e col FPF Uefa ci ha fatto la birra. Fino a un anno fa per i giocatori che compongono la sua rosa aveva speso 473 milioni, oggi ha superato il Bayern e sono 626. Nella classifica di valorizzazione del parco-giocatori è ultima (anzi, ha un deprezzamento di 52 milioni), ha perdite di centinaia di milioni non ammesse dal Fair Play Finanziario UEFA e la Consob ha dichiarato i suoi bilanci "non conformi": risultato, nessuno dice niente"

Ricordiamo che a seguito dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Rocco Commisso, il presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini si era cosi espresso in merito alle accuse di impunito equilibrismo finanziario nei confronti delle big del nostro calcio:

"Sono questioni che riguardano il controllore, la FIGC, non i controllati. Tengo a dire che è nei nostri documenti, anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c’è molta attenzione alla sostenibilità. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri UEFA per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta"

I conti, è il caso di dirlo, non tornano.

Gudmundsson si allena anche in Islanda. Venerdì rientra a Firenze, in campo già a Bergamo?

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