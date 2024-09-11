Gudmundsson si allena anche in Islanda. Venerdì rientra a Firenze, in campo già a Bergamo?

Imputato in Islanda per “cattiva condotta sessuale" il grande colpo del mercato viola sarà forse a disposizione di Palladino già per la Dea

Prima l’infortunio muscolare al polpaccio, poi il processo in Islanda che lo vede imputato per “cattiva condotta sessuale”. Il debutto in maglia Fiorentina di Albert Gudmundsson rimane ancora un mistero. Dopo aver recuperato dallo stop fisico, l’attaccante islandese è tornato lunedì in patria per affrontare le accuse di molestie sessuali dalle quali era stato assolto in primo grado. Denunciato in seguito a quanto accaduto in un locale di Reykjavik nell’estate 2023, il caso era stato archiviato e poi riaperto in seguito al ricorso presentato dalla donna. Raffaele Palladino, dunque, rischia di fare a meno di Gudmundsson anche per la sfida contro l’Atalanta? Forse no. L’islandese infatti si sta allenando anche in patria, con l’aiuto di un preparatore atletico e un fisioterapista al seguito spediti direttamente dalla Fiorentina.

Da grande colpo estivo, a punto interrogativo. Doveva essere la sorpresa dell’estate e il punto fisso della Fiorentina, ma dopo tre giornate non ha ancora messo piede in campo. I “problemi” extra calcistici stanno incidendo – e non di poco – sulla sua nuova avventura in maglia viola. Acquistato nell’ultima sessione estiva di calciomercato dal Genoa con un prestito oneroso da 8 milioni di euro (con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro e un bonus di ulteriori 3,5 milioni di euro), Gudmundsson proverà dunque a esordire nella quarta partita del campionato. Anche se, vista la situazione, è difficile pensare di vederlo in campo dal primo minuto.

In Islanda per il caso riaperto relativo alle accuse di molestie sessuali, il calciatore si è detto comunque fiducioso circa il buon esito. Nonostante questo, però, la Fiorentina si sarebbe già tutelata in caso di “brutte sorprese”: arrivato a Firenze con la formula dell’obbligo di riscatto, in caso di sentenza di colpevolezza l’accordo si trasformerebbe in un semplice diritto.

Gudmundsson farà intanto rientro a Firenze nella serata di venerdì, in tempo utile per la rifinitura di sabato ed eventualmente per la partita contro l’Atalanta, in programma domenica 15 settembre alle ore 15.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it

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