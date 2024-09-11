Moise Kean celebra il suo avvio di stagione esaltante su Instagram: "Rinascita"

Arrivato a Firenze accompagnato da un certo scetticismo sta convincendo non solo per i gol ma anche per atteggiamento e determinazione

Un inizio di stagione oltre le aspettative probabilmente quello di Moise Kean che con 4 gol in sei gare ufficiali tra Fiorentina e Nazionale segna quello che dopo anni grigi è per lui un vero e proprio ritorno sulla scena.

L'attaccante viola a questo proposito ha pubblicato su Instagram un post che lo ritrae dopo il gol realizzato contro Israele, con l'eloquente didascalia "rinascita".

Bocci: “Tra Milenkovic e Pongracic ci sono delle categorie. A Bergamo giocherà ancora Biraghi”

https://www.labaroviola.com/bocci-tra-milenkovic-e-pongracic-ci-sono-delle-categorie-a-bergamo-giochera-ancora-biraghi/267822/