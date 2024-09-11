Bocci: "Tra Milenkovic e Pongracic ci sono delle categorie. A Bergamo giocherà ancora Biraghi"

Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina soffermandosi sul brutto inizio di stagione di Marin Pongracic. Ecco le sue parole:"Tra Milenkov...

Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina soffermandosi sul brutto inizio di stagione di Marin Pongracic. Ecco le sue parole:

"Tra Milenkovic e Pongracic ci sono delle categorie secondo il mio pensiero. Ma non pensavo fosse così male, è entrato in tunnel...Non so se il problema è la difesa a 3 come dicono in molti. Per me a Bergamo gioca Biraghi anche se a me lì non convince, ma è un giocatore di personalità, il capitano e voglio vedere quante volte lo lascerà fuori Palladino. Anche la nuova posizione di Biraghi è una scommessa."

LE PAROLE DI ROBIN GOSENS NELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

https://www.labaroviola.com/gosens-mai-stato-a-casa-in-germania-palladino-piu-bravo-di-gasperini-nei-rapporti-voglio-vincere-trofeo/267765/#google_vignette