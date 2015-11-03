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Notizie Alessandro Bocci Fiorentina

Bocci: "La partita con l'Aek è stata peggiore di quella col Lecce ma nessuna squadra della lotta salvezza ha Kean"

29 novembre 2025 20:19

Bocci: "La Fiorentina non esiste, non abbiamo nessuna identità di gioco e facciamo fatica a fare un passaggio"

22 settembre 2025 15:05

Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"

29 luglio 2025 18:27

Bocci: "La questione Kean non finisce il 15 luglio. Può arrivare un'offerta anche ad agosto senza clausola"

02 luglio 2025 18:20

Bocci: "Non voglio illudermi con un piccolo periodo di grande Fiorentina. Curioso per le prossime partite"

29 ottobre 2024 18:56

Bocci su Kouamè: "Giocatore prezioso. Non fa benissimo niente ma è un jolly. La Fiorentina farà valutazioni"

17 ottobre 2024 18:23

Bocci: "La Fiorentina vista non basta contro questo Milan. Colpani? Non sta in piedi"

05 ottobre 2024 18:27

Bocci: "Vittoria con la Lazio? Non si può essere fortunati a lungo. Palladino deve farci vedere di più"

25 settembre 2024 18:18

Bocci: "Tra Milenkovic e Pongracic ci sono delle categorie. A Bergamo giocherà ancora Biraghi"

11 settembre 2024 18:37

Bocci consiglia: "Dopo la finale chiuderei Italiano in una stanza per chiedergli se sia sicuro di andare a Bologna"

24 maggio 2024 19:00

Bocci duro: "Sottil non può giocare in Serie A, ad oggi non è pronto. Contro il Genoa sempre a terra"

16 aprile 2024 18:33

Bocci: "Prima di interrogarsi su Gilardino o Palladino bisogna chiedersi che squadra vuole costruire la Fiorentina"

05 aprile 2024 18:39

Sentite Bocci: "Marchetti ha fatto un grande regalo alla Fiorentina. Ricci non andava espulso"

04 marzo 2024 18:25

Bocci: "Sembra che i giocatori abbiano un problema psicologico, suggerisco di prendere un mental coach"

19 febbraio 2024 15:34

Bocci su Christensen: "Acquisto sbagliato. Rinunciavo anche a Beltran per portiere forte"

10 novembre 2023 18:44

"Coppia Berardi-Gonzalez da squadra che lotta per la Champions. Trattative con il Sassuolo complicate"

17 giugno 2023 18:55

Bocci: "Italiano è rimasto perchè l'intenzione è di fare Fiorentina più forte. Servono giocatori di valore"

12 giugno 2023 19:22

Bocci: "Fiorentina ha stesse ambizioni di Italiano, migliore ripartenza non poteva esserci"

10 giugno 2023 19:35

Bocci: "Fiorentina meritava i supplementari con l'Inter. Bravo Italiano perchè gioca senza centravanti"

26 maggio 2023 18:29

Bocci: "Comunque vada stagione da ricordare: obiettivo vincere almeno una finale. Elettrizzato per Praga"

19 maggio 2023 18:33

Bocci: "A Basilea servirà pazienza e testa che è mancata all'andata. Errori in Europa sono letali"

15 maggio 2023 18:43

Bocci: "Jovic e Terzic? Caso chiuso. Se si lamentano perchè non giocano vuol dire che ci tengono"

12 maggio 2023 18:55

Bocci: "Fiorentina ha preso l'1-2 per la smania di voler fare altri gol. Niente è perduto"

12 maggio 2023 18:37

Bocci: "Questo mese farà capire la dimensione della Fiorentina. Basilea? Servirà anima e cuore"

09 maggio 2023 18:28

Bocci: "Fiorentina prende gol sempre nella stessa maniera, bisogna cambiare. Sarà inferno a Napoli"

05 maggio 2023 18:26

Bocci: "Fiorentina non deve arrendersi in campionato. Ottavo posto può dare l'Europa, non va rimpianto"

28 aprile 2023 18:27

Bocci: "Preoccupato per stasera: forse Fiorentina non ha ancora maturità per certe partite"

27 aprile 2023 14:40

Bocci: "Non vorrei che aver ridato punti alla Juventus abbia scoraggiato Fiorentina per il settimo posto"

24 aprile 2023 18:25

Bocci su Venuti: "Fa sempre stesso errore, cose che insegnano a scuola calcio. Ieri come con l'Inter"

21 aprile 2023 18:25

Bocci: “Nico? Finale di stagione Fiorentina passa dal suo salto di qualità. Castrovilli? Sa ricoprire più ruoli”

20 aprile 2023 15:36

Sentite Bocci: “Turnover? Abbiamo visto con il Braga che ci vuole poco per complicarsi la vita"

20 aprile 2023 15:08

Bocci: "Franchi considerato monumento ma nessuno mette un centesimo. Senza restyling cade a pezzi"

28 marzo 2023 18:25

Bocci: "Commisso parla poco di calcio, critiche si accettano. Fiorentina deve fare esame di coscienza"

07 febbraio 2023 18:31

Bocci: "La classifica non è la priorità della Fiorentina, altrimenti non avrebbe venduto Vlahovic"

07 febbraio 2022 18:06

Bocci (Corriere della Sera): "Se Bruno Gaspar marca El Shaarawy si parte dallo 0-1"

02 novembre 2017 17:26

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