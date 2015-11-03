Notizie Alessandro Bocci Fiorentina

Bocci: "La partita con l'Aek è stata peggiore di quella col Lecce ma nessuna squadra della lotta salvezza ha Kean"
29 novembre 2025 20:19
Bocci: "La Fiorentina non esiste, non abbiamo nessuna identità di gioco e facciamo fatica a fare un passaggio"
22 settembre 2025 15:05
Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"
29 luglio 2025 18:27
Bocci: "La questione Kean non finisce il 15 luglio. Può arrivare un'offerta anche ad agosto senza clausola"
02 luglio 2025 18:20
Bocci: "Non voglio illudermi con un piccolo periodo di grande Fiorentina. Curioso per le prossime partite"
29 ottobre 2024 18:56
Bocci su Kouamè: "Giocatore prezioso. Non fa benissimo niente ma è un jolly. La Fiorentina farà valutazioni"
17 ottobre 2024 18:23
Bocci: "La Fiorentina vista non basta contro questo Milan. Colpani? Non sta in piedi"
05 ottobre 2024 18:27
Bocci: "Vittoria con la Lazio? Non si può essere fortunati a lungo. Palladino deve farci vedere di più"
25 settembre 2024 18:18
Bocci: "Tra Milenkovic e Pongracic ci sono delle categorie. A Bergamo giocherà ancora Biraghi"
11 settembre 2024 18:37
Bocci consiglia: "Dopo la finale chiuderei Italiano in una stanza per chiedergli se sia sicuro di andare a Bologna"
24 maggio 2024 19:00
Bocci duro: "Sottil non può giocare in Serie A, ad oggi non è pronto. Contro il Genoa sempre a terra"
16 aprile 2024 18:33
Bocci: "Prima di interrogarsi su Gilardino o Palladino bisogna chiedersi che squadra vuole costruire la Fiorentina"
05 aprile 2024 18:39
Sentite Bocci: "Marchetti ha fatto un grande regalo alla Fiorentina. Ricci non andava espulso"
04 marzo 2024 18:25
Bocci: "Sembra che i giocatori abbiano un problema psicologico, suggerisco di prendere un mental coach"
19 febbraio 2024 15:34
Bocci su Christensen: "Acquisto sbagliato. Rinunciavo anche a Beltran per portiere forte"
10 novembre 2023 18:44
"Coppia Berardi-Gonzalez da squadra che lotta per la Champions. Trattative con il Sassuolo complicate"
17 giugno 2023 18:55
Bocci: "Italiano è rimasto perchè l'intenzione è di fare Fiorentina più forte. Servono giocatori di valore"
12 giugno 2023 19:22
Bocci: "Fiorentina ha stesse ambizioni di Italiano, migliore ripartenza non poteva esserci"
10 giugno 2023 19:35
Bocci: "Fiorentina meritava i supplementari con l'Inter. Bravo Italiano perchè gioca senza centravanti"
26 maggio 2023 18:29
Bocci: "Comunque vada stagione da ricordare: obiettivo vincere almeno una finale. Elettrizzato per Praga"
19 maggio 2023 18:33
Bocci: "A Basilea servirà pazienza e testa che è mancata all'andata. Errori in Europa sono letali"
15 maggio 2023 18:43
Bocci: "Jovic e Terzic? Caso chiuso. Se si lamentano perchè non giocano vuol dire che ci tengono"
12 maggio 2023 18:55
Bocci: "Fiorentina ha preso l'1-2 per la smania di voler fare altri gol. Niente è perduto"
12 maggio 2023 18:37
Bocci: "Questo mese farà capire la dimensione della Fiorentina. Basilea? Servirà anima e cuore"
09 maggio 2023 18:28
Bocci: "Fiorentina prende gol sempre nella stessa maniera, bisogna cambiare. Sarà inferno a Napoli"
05 maggio 2023 18:26
Bocci: "Fiorentina non deve arrendersi in campionato. Ottavo posto può dare l'Europa, non va rimpianto"
28 aprile 2023 18:27
Bocci: "Preoccupato per stasera: forse Fiorentina non ha ancora maturità per certe partite"
27 aprile 2023 14:40
Bocci: "Non vorrei che aver ridato punti alla Juventus abbia scoraggiato Fiorentina per il settimo posto"
24 aprile 2023 18:25
Bocci su Venuti: "Fa sempre stesso errore, cose che insegnano a scuola calcio. Ieri come con l'Inter"
21 aprile 2023 18:25
Bocci: “Nico? Finale di stagione Fiorentina passa dal suo salto di qualità. Castrovilli? Sa ricoprire più ruoli”
20 aprile 2023 15:36
Sentite Bocci: “Turnover? Abbiamo visto con il Braga che ci vuole poco per complicarsi la vita"
20 aprile 2023 15:08
Bocci: "Franchi considerato monumento ma nessuno mette un centesimo. Senza restyling cade a pezzi"
28 marzo 2023 18:25
Bocci: "Commisso parla poco di calcio, critiche si accettano. Fiorentina deve fare esame di coscienza"
07 febbraio 2023 18:31
Bocci: "La classifica non è la priorità della Fiorentina, altrimenti non avrebbe venduto Vlahovic"
07 febbraio 2022 18:06
Bocci (Corriere della Sera): "Se Bruno Gaspar marca El Shaarawy si parte dallo 0-1"
02 novembre 2017 17:26
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