“Coppia Berardi-Gonzalez da squadra che lotta per la Champions. Trattative con il Sassuolo complicate”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Saponara? Io stravedo per Saponara. Sicuramente nei piani c’è la volontà di fare una squadra più forte ma le squadre credo si facciano prima con gli uomini che con i giocatori. Secondo me è stata persa occasione: il quinto esterno poteva essere tranquillamente Saponara. Sono molto dispiaciuto. Credo anche che la Fiorentina voglia fare un salto di qualità, siamo in linea con un progetto e credo che la squadra abbia fatto il massimo che poteva fare e per fare il salto servono giocatori forti e di qualità. Sottolineo il concetto di funzionalità, voglio essere ottimista. Mi sorprende che l’allenatore non si sia battuto per averlo. Non do colpe a nessuno perchè noi non sappiamo, magari voleva un contratto di due anni…era ben identificato con la Fiorentina comunque.

Berardi? La coppia con Gonzalez sarebbe da squadra che lotta per la Champions League. Sarebbe una coppia di grande valori che pochi potrebbero permettersi di schierare. Le trattative con il Sassuolo sono sempre molto complicate.

Centrocampista al posto di Amrabat? Italiano avrà espresso il suo desiderio: un giocatore più tecnico o più fisico.”

