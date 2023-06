Sentite Giorgetti: “Berardi si sentiva già della Fiorentina due anni fa, poi strappo con il Sassuolo”

Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Addio Saponara? Saponara ha dimostrato di essere una persona sensibilissima ed ha saputo essere un punto di riferimento all’interno del gruppo. La sua sensibilità l ha un po’ frenato nella sua carriera ma i suoi mezzi sono indiscutibili: io uno come lui lo avrei tenuto per quello che ha dimostrato di fare anche quest’anno. Credo la Fiorentina abbia intenzione di rivoluzionare tutto il reparto e Saponara ne è rimasto coinvolto.

Nico? Non c’è nessuno di incedibile, non solo per la Fiorentina. Questo gruppo non dico sia arrivato alla fine ma credo si sia consumato. La Fiorentina poteva scrivere la storia quest’anno quindi credo che l’usura mentale sia stata tanta. Spero che l’ambizione sia cresciuta e bisogna vedere il mercato ma il salto di qualità credo sarà inseguita. Spero che se partirà qualche big la Fiorentina sarà pronta per sostituirlo con giocatori soprattutto funzionali ad italiano.

Berardi? Avrebbe fatto tanto comodo già in passato ma è successo qualcosa con il Sassuolo. Berardi nel primo anno di Italiano si sentiva già un giocatore della Fiorentina: poi c’è stato uno strappo tra Fiorentina e Sassuolo che comunque si è ricucito. Immaginarlo con Nico Gonzalez sarebbe davvero bello, insieme anche ad un centravanti vero.

Centrocampista? Mi aspetto un centrocampista più completo nelle due fasi. Il gioco di Italiano è sbilanciato verso l’aggressività e mi aspetto un centrocampista che sappia giocare accanto a mandragora. Tutto dipende da come verranno reinvestiti i soldi di Amrabat. Mi immagino che arriveranno giocatori forti tecnicamente che aiuteranno a far rimanere alta la Fiorentina: anche la difesa sarebbe meno predisposta a rischi.

Attacco? Molto ruoterà sul nome del centravanti: uno che si porta dietro tanti gol e penso che si venderà uno tra Cabral e Jovic. Il secondo è stato preso a condizioni favorevoli e di mercato potrebbe averlo, Cabral potrebbe restare in Italia con uno scambio.”

AQUILANI PRONTO AD UNA NUOVA AVVENTURA SULLA PANCHINA DEL PISA