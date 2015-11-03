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Notizie Angelo Giorgetti Fiorentina

Giorgetti: "Oggi una prestazione non giustificabile, l'obiettivo da raggiungere sembra che non interessi"

08 marzo 2026 17:41

Giorgetti: "A Como si è vista la vera Fiorentina, adesso la squadra è presuntuosa e distaccata dalla realtà"

05 marzo 2026 21:47

Giorgetti: "Grande messaggio d'allarme stasera, l'effetto Paratici non ha funzionato sulla squadra"

26 febbraio 2026 22:30

Giorgetti suggerisce Pioli: " Bisogna stare attenti agli equilibri con una rosa cosi' ampia ma ora è il momento di fare delle scelte"

17 settembre 2025 19:58

Giorgetti: "Non è detto che adesso la Fiorentina lasci andare Italiano, senza Barone sarà tutto diverso"

21 marzo 2024 17:41

Giorgetti rivela: "Da quanto mi risulta la Fiorentina come primo acquisto vuole Orsolini"

04 luglio 2023 18:19

Sentite Giorgetti: "Berardi si sentiva già della Fiorentina due anni fa, poi strappo con il Sassuolo"

17 giugno 2023 18:37

Giorgetti: "Fiorentina posseduta dalla voglia di lasciare una traccia. Italiano trasmette ambizione feroce"

29 maggio 2023 18:43

Giorgetti su Ikonè: "Manca fiducia nelle conclusioni: forse Italiano l'ha martellato così tanto che non sa cosa fare"

11 maggio 2023 14:16

Giorgetti su Ranieri: "Merita i complimenti, si è fatto trovare pronto. Sempre esplosivo e concentrato"

06 maggio 2023 19:21

Retroscena clausola di Italiano, è stata la Fiorentina a volerla mettere per tutelarsi in caso di addio

25 aprile 2022 23:11

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