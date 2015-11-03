Notizie Angelo Giorgetti Fiorentina

Giorgetti: "Oggi una prestazione non giustificabile, l'obiettivo da raggiungere sembra che non interessi"
08 marzo 2026 17:41
Giorgetti: "A Como si è vista la vera Fiorentina, adesso la squadra è presuntuosa e distaccata dalla realtà"
05 marzo 2026 21:47
Giorgetti: "Grande messaggio d'allarme stasera, l'effetto Paratici non ha funzionato sulla squadra"
26 febbraio 2026 22:30
Giorgetti suggerisce Pioli: " Bisogna stare attenti agli equilibri con una rosa cosi' ampia ma ora è il momento di fare delle scelte"
17 settembre 2025 19:58
Giorgetti: "Non è detto che adesso la Fiorentina lasci andare Italiano, senza Barone sarà tutto diverso"
21 marzo 2024 17:41
Giorgetti rivela: "Da quanto mi risulta la Fiorentina come primo acquisto vuole Orsolini"
04 luglio 2023 18:19
Sentite Giorgetti: "Berardi si sentiva già della Fiorentina due anni fa, poi strappo con il Sassuolo"
17 giugno 2023 18:37
Giorgetti: "Fiorentina posseduta dalla voglia di lasciare una traccia. Italiano trasmette ambizione feroce"
29 maggio 2023 18:43
Giorgetti su Ikonè: "Manca fiducia nelle conclusioni: forse Italiano l'ha martellato così tanto che non sa cosa fare"
11 maggio 2023 14:16
Giorgetti su Ranieri: "Merita i complimenti, si è fatto trovare pronto. Sempre esplosivo e concentrato"
06 maggio 2023 19:21
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