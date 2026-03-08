Giorgetti: “Oggi una prestazione non giustificabile, l’obiettivo da raggiungere sembra che non interessi”

Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze viola, ha parlato così della prestazione della Fiorentina contro il Parma: “Una squadra che va in campo molle, una prestazione non giustificabile, l’obiettivo da raggiungere sembra che non interessi, non è stata colta l’occasione di allungare sulla cremonese. Primo tempo la Fiorentina non ha giocato. Spero di rivedere il meno possibile questi giocatori il prossimo anno.

Sono imbarazzanti sotto tanti punti di vista. una squadra completamente inaffidabile quando manca 10 partite alla fine del campionato. Ho visto Vanoli non dare indicazioni, ma mandarlo via significherebbe trovare uno capace di entrare nella testa dei giocatori, è una squadra che ha bisogno di essere scossa e dopo 10 partite è scandaloso, trovare una figura ora è difficile”.