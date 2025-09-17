17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:58

Giorgetti suggerisce Pioli: ” Bisogna stare attenti agli equilibri con una rosa cosi’ ampia ma ora è il momento di fare delle scelte”

17 Settembre · 19:58

Angelo GiorgettiFiorentina Pioli

Il giornalista sportivo commenta i temi di attualità in casa Fiorentina non risparmiando suggerimenti all'allenatore viola

Durante la trasmissione su Garrisca al Vento in onda su Radio Firenze Viola, è intervenuto il giornalista sportivo Angelo Giorgetti che ha risposto sui temi di attualità in casa Fiorentina

Sull’allenatore Stefano Pioli:
“Con una rosa così’ ampia bisogna stare attenti agli equilibri. In questo periodo ha provato a fare un po’ di alchimie ma ora è il momento di fare delle scelte”

Sull’operato di Daniele Pradé:
“In questi 7 anni non ha dimostrato di essere particolarmente parsimonioso, specialmente dopo la cessione di Vlahovic. Il direttore più bravo è quello che sbaglia di meno”.

 

