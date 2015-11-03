Notizie Fiorentina Pioli Fiorentina

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Giorgetti suggerisce Pioli: " Bisogna stare attenti agli equilibri con una rosa cosi' ampia ma ora è il momento di fare delle scelte"

17 settembre 2025 19:58

Bucchioni: "La Fiorentina da passiva diventerà protagonista. Pioli sa gestire i giocatori, Palladino no"

16 luglio 2025 18:28

Pioli: "Rebic lo avevo già allenato, è cresciuto tanto rispetto a quando era alla Fiorentina"

19 ottobre 2019 18:34

Calamai: "Sarebbe stato poco per essere tra le prime cinque. Pioli disse che..."

14 dicembre 2018 14:45

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