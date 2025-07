Bucchioni: “La Fiorentina da passiva diventerà protagonista. Pioli sa gestire i giocatori, Palladino no”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Ottime sensazioni. Pioli dà la sensazione di essere qualcosa di più rispetto a quello che ha avuto la Fiorentina fino ad ora. Per il carisma, la chiarezza comunicativa per quasnto riguarda gli obiettivi ecc…Poi anche questo aspetto emozionale e senso di appartenenza perchè magari aveva anche altre piazze più importanti che lo volevano ma lui voleva venire qua. Il sogno è regalare qualcosa a questo straordinario popolo Viola. Pioli poi è stato molto chiaro dicendo che per la Champions ci siamo anche noi, questa cosa mi è piaciuta tanto. Ha scritto sulla lavagna che Allegri e il Milan non ci considera da Champions, glielo vogliamo fare vedere noi?

Il centrocampista non lo puoi sbagliare. Devi aspettare l’occasione giusta, se non sarà Bernabè sarà un altro…Aspettiamo, l’inizio del campionato è tra un mese e la squadra è completa al 70%. Io so già come giocherà la Fiorentina perchè Pioli l’ho sempre seguito. Facciamo assimilare alla squadra questo gioco perchè passarenno da essere una squadra passiva a una che vuole essere protagonista. La bellezza è che puoi lavorare 15 giorni in tranquillità con già un’ossatura. Anche la gestione perchè Palladino non riusciva a gestire, a partire dalla situazione con il capitano e questa cosa mi fa ancora impazzire. Pioli sa già come gestire i calciatori, come per esempio Kean, e quindi coagulerà. Non come con Palladino che c’è stata una dispersione di gente che non riusciva a gestire. “