Calamai: "Sarebbe stato poco per essere tra le prime cinque. Pioli disse che..."

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“Sarebbe bastato davvero poco per essere nei primi cinque-sei in classifica, chissà quando ricapiter...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

“Sarebbe bastato davvero poco per essere nei primi cinque-sei in classifica, chissà quando ricapiterà un anno così mediocre in cui tante squadre attraversano momenti difficili. Contro Empoli e Parma dovrebbero arrivare sei punti. Se la Fiorentina dovesse conquistare sette punti prima della pausa torneremmo a guardare la classifica diversamente. Il mercato dipende naturalmente da questi risultati.

L’Empoli sta bene, è una squadra leggera in questo momento. Corre e ha talento. Se è vero il detto che i derby li vincono le squadre che stanno peggio, ci possiamo consolare col fatto che la Fiorentina, in questo momento, sta molto peggio rispetto all’Empoli. Comunque non sarà una partita facile, serve un cambio di marcia totale alla Fiorentina per vincere domenica.

Questa squadra non identità, Pioli è partito con un’idea senza aver avuto il coraggio di fare scelte diverse davanti ai problemi di alcuni giocatori. Io voglio un allenatore che sia capace anche di scatenare la tempesta nel momento giusto. Dopo la partita con il Frosinone disse “la squadra non perde da tempo” come si fa a dire una cosa del genere? Sarebbe servito un intervento deciso da parte di Corvino e della proprietà sul tecnico e sulla squadra, ma niente”