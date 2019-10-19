Pioli: "Rebic lo avevo già allenato, è cresciuto tanto rispetto a quando era alla Fiorentina"

L'allenatore del Milan, Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Lecce: "Proverò a non sbagliare la formazione iniziale del Milan, metterò i giocatori più forti ma anche chi e...

L'allenatore del Milan, Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Lecce: "Proverò a non sbagliare la formazione iniziale del Milan, metterò i giocatori più forti ma anche chi entra dalla panchina deve dare il massimo anche se giochi tre minuti. Rebic insieme a Biglia lo avevo già allenato, è cresciuto molto rispetto alla Fiorentina quando lo avevo. L’ho trovato più dentro il gioco, prima si estraniava di più. E’ un calciatore di carattere che strappa".