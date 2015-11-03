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Notizie Biglia Fiorentina

Biglia: "Domani ci giochiamo il primo posto, sarà una Fiorentina molto diversa dall'andata"

26 ottobre 2022 19:15

Pioli: "Rebic lo avevo già allenato, è cresciuto tanto rispetto a quando era alla Fiorentina"

19 ottobre 2019 18:34

Tuttosport, i rossoneri provano ad abbassare la richiesta viola per Veretout. I viola chiedono 25 mln cash

10 luglio 2019 16:57

"Ecco come sarà la mia Fiorentina, cerchiamo un regista e un difensore tecnico. Su Veretout..."

10 luglio 2019 15:02

Pedullà: "Veretout a un passo dal Milan. Ecco le cifre del trasferimento del francese"

09 luglio 2019 00:54

Pedullà: "I viola offriranno a Dragowski quasi un milione di euro. Ma vuole restare? Veretout.."

08 luglio 2019 22:10

CorSport, Veretout ancora conteso. Costanti contatti tra Pradè e Maldini ma attenzione alle sorprese

08 luglio 2019 12:24

Stadio, Badelj vuole solo Firenze, e Pradè vuole riportarlo alla Fiorentina. Le alternative...

08 luglio 2019 12:23

Biglia è sempre nei pensieri dei viola. Al momento però il Milan non l'ha messo sul mercato

08 luglio 2019 00:53

Contatto telefonico Maldini-Veretout. Il Milan potrebbe rilanciare l'offerta ai viola per chiudere

07 luglio 2019 10:22

Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"

06 luglio 2019 00:03

Pedullà: "Veretout vicino al Milan, domani giornata decisiva. Nell'operazione Laxalt e Biglia"

05 luglio 2019 00:32

Sconcerti: "Chiesa? Deciderà lui, non va fatto prigioniero. Pradè porta competenza e bravura"

04 luglio 2019 23:31

Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."

04 luglio 2019 22:15

Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero

04 luglio 2019 14:45

Montella vuole Biglia alla Fiorentina ma ci sono tre problemi per portarlo a Firenze

03 luglio 2019 16:52

Incontro Fiorentina-Milan per Veretout. Come contropartita i Viola vogliono Cutrone ma...

02 luglio 2019 18:41

Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti

01 luglio 2019 11:22

Il Milan vuole far partire Biglia a costo zero. A Montella piace molto il centrocampista argentino

27 giugno 2019 10:29

Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni

26 giugno 2019 11:54

Un centrocampo viola interamente da costruire. Biglia e Praet gli altri due nomi sulla lista di Pradè e Montella

23 giugno 2019 11:48

Dopo la lite Kessiè e Biglia si presentano insieme davanti alle telecamere: "Chiediamo scusa a tutti"

18 marzo 2019 07:34

Rissa sfiorata in panchina del Milan durante il derby. Kessiè vuole picchiare Biglia, lo fermano i compagni

17 marzo 2019 23:36

Tegola Milan, Biglia sarà fuori per 4 mesi. Il report medico della società rossonera

08 novembre 2018 20:42

La dura vita di Montolivo: Biglia rotto, ma lui non gioca. E i tifosi si spaccano a metà...

03 novembre 2018 16:09

Biglia alla Fiorentina a gennaio? Ecco perché si tratta di un sogno misto a bufala di metà dicembre

16 dicembre 2017 13:07

Nazione, Biglia ai margini del Milan con Gattuso, la Fiorentina fiuta lo scambio con Badelj. L’argentino con Pioli…

16 dicembre 2017 08:50

Guai per il Milan, la Banca Popolare di Milano ha bloccato le fideiussioni per gli acquisti di Bonucci e Biglia

03 agosto 2017 17:28

Gaffe di Biglia al primo giorno nel Milan, gli chiedono un saluto risponde "Forza Lazio"

16 luglio 2017 15:37

Se salta l'affare Biglia il Milan punta tutto su Badelj, i viola chiedono 6/7 milioni

21 giugno 2017 13:02

Lapadula si allontana dalla Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio nell'affare che porterebbe Biglia a Milano

19 giugno 2017 13:21

La Lazio perde Biglia a centrocampo e adesso si concentra su Milan Badelj per sostituirlo. Pronta l'offerta

04 giugno 2017 13:22

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