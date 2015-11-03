Notizie Biglia Fiorentina

Biglia: "Domani ci giochiamo il primo posto, sarà una Fiorentina molto diversa dall'andata"
26 ottobre 2022 19:15
Pioli: "Rebic lo avevo già allenato, è cresciuto tanto rispetto a quando era alla Fiorentina"
19 ottobre 2019 18:34
Tuttosport, i rossoneri provano ad abbassare la richiesta viola per Veretout. I viola chiedono 25 mln cash
10 luglio 2019 16:57
"Ecco come sarà la mia Fiorentina, cerchiamo un regista e un difensore tecnico. Su Veretout..."
10 luglio 2019 15:02
Pedullà: "Veretout a un passo dal Milan. Ecco le cifre del trasferimento del francese"
09 luglio 2019 00:54
Pedullà: "I viola offriranno a Dragowski quasi un milione di euro. Ma vuole restare? Veretout.."
08 luglio 2019 22:10
CorSport, Veretout ancora conteso. Costanti contatti tra Pradè e Maldini ma attenzione alle sorprese
08 luglio 2019 12:24
Stadio, Badelj vuole solo Firenze, e Pradè vuole riportarlo alla Fiorentina. Le alternative...
08 luglio 2019 12:23
Biglia è sempre nei pensieri dei viola. Al momento però il Milan non l'ha messo sul mercato
08 luglio 2019 00:53
Contatto telefonico Maldini-Veretout. Il Milan potrebbe rilanciare l'offerta ai viola per chiudere
07 luglio 2019 10:22
Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"
06 luglio 2019 00:03
Pedullà: "Veretout vicino al Milan, domani giornata decisiva. Nell'operazione Laxalt e Biglia"
05 luglio 2019 00:32
Sconcerti: "Chiesa? Deciderà lui, non va fatto prigioniero. Pradè porta competenza e bravura"
04 luglio 2019 23:31
Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."
04 luglio 2019 22:15
Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero
04 luglio 2019 14:45
Montella vuole Biglia alla Fiorentina ma ci sono tre problemi per portarlo a Firenze
03 luglio 2019 16:52
Incontro Fiorentina-Milan per Veretout. Come contropartita i Viola vogliono Cutrone ma...
02 luglio 2019 18:41
Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti
01 luglio 2019 11:22
Il Milan vuole far partire Biglia a costo zero. A Montella piace molto il centrocampista argentino
27 giugno 2019 10:29
Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni
26 giugno 2019 11:54
Un centrocampo viola interamente da costruire. Biglia e Praet gli altri due nomi sulla lista di Pradè e Montella
23 giugno 2019 11:48
Dopo la lite Kessiè e Biglia si presentano insieme davanti alle telecamere: "Chiediamo scusa a tutti"
18 marzo 2019 07:34
Rissa sfiorata in panchina del Milan durante il derby. Kessiè vuole picchiare Biglia, lo fermano i compagni
17 marzo 2019 23:36
Tegola Milan, Biglia sarà fuori per 4 mesi. Il report medico della società rossonera
08 novembre 2018 20:42
La dura vita di Montolivo: Biglia rotto, ma lui non gioca. E i tifosi si spaccano a metà...
03 novembre 2018 16:09
Biglia alla Fiorentina a gennaio? Ecco perché si tratta di un sogno misto a bufala di metà dicembre
16 dicembre 2017 13:07
Nazione, Biglia ai margini del Milan con Gattuso, la Fiorentina fiuta lo scambio con Badelj. L’argentino con Pioli…
16 dicembre 2017 08:50
Guai per il Milan, la Banca Popolare di Milano ha bloccato le fideiussioni per gli acquisti di Bonucci e Biglia
03 agosto 2017 17:28
Gaffe di Biglia al primo giorno nel Milan, gli chiedono un saluto risponde "Forza Lazio"
16 luglio 2017 15:37
Se salta l'affare Biglia il Milan punta tutto su Badelj, i viola chiedono 6/7 milioni
21 giugno 2017 13:02
Lapadula si allontana dalla Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio nell'affare che porterebbe Biglia a Milano
19 giugno 2017 13:21
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