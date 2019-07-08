Pedullà: "Veretout a un passo dal Milan. Ecco le cifre del trasferimento del francese"
Queste alcune parole dell'esperto Alfredo Pedullà a Sportitalia: "L'ultima offerta fatta dal Milan alla Fiorentina per il centrocampista francese è di 20 milioni più bonus. Il cartellino di Lucas Bigl...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 00:54
Queste alcune parole dell'esperto Alfredo Pedullà a Sportitalia: "L'ultima offerta fatta dal Milan alla Fiorentina per il centrocampista francese è di 20 milioni più bonus. Il cartellino di Lucas Biglia verrà trattato separatamente dai due club in un secondo momento, ma per il momento si chiude senza contropartite"