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Pedullà: "Veretout a un passo dal Milan. Ecco le cifre del trasferimento del francese"

Queste alcune parole dell'esperto Alfredo Pedullà a Sportitalia: "L'ultima offerta fatta dal Milan alla Fiorentina per il centrocampista francese è di 20 milioni più bonus. Il cartellino di Lucas Bigl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 00:54
Pedullà: "Veretout a un passo dal Milan. Ecco le cifre del trasferimento del francese" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Queste alcune parole dell'esperto Alfredo Pedullà a Sportitalia: "L'ultima offerta fatta dal Milan alla Fiorentina per il centrocampista francese è di 20 milioni più bonus. Il cartellino di Lucas Biglia verrà trattato separatamente dai due club in un secondo momento, ma per il momento si chiude senza contropartite"

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