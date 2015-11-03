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Notizie Veretout Fiorentina

Veretout: “Qui in Qatar è una situazione molto strana, fortunatamente stiamo tutti bene”

03 marzo 2026 16:19

Sportmediaset riporta: "Veretout lascia il Lione dopo un solo anno e passa all'Al-Arabi"

24 luglio 2025 18:35

Veretout deciso a lasciare l'Europa: pronto per lui un ricco biennale dai qatarioti dell' Al-Arabi

01 luglio 2025 21:51

Mandragora si sta confermando uno dei migliori: ora deve battere il record di gol di Veretout

18 maggio 2025 14:18

Accostato alla Fiorentina, l'ex viola Veretout raggiunge Tessmann al Lione per 4 milioni di euro

05 settembre 2024 14:26

Un ritorno a centrocampo? Dalla Francia: "La Fiorentina monitora la situazione di Veretout"

26 agosto 2024 16:03

Parla l'ex Fiorentina, Veretout: "L'esonero di Gattuso ci fa male, è colpa nostra. Lui farà grandi cose"

09 marzo 2024 17:31

Maxime Lopez: "Voglio fare la carriera di Veretout, prima al Nantes, poi alla Fiorentina e poi alla Roma"

27 marzo 2023 16:10

Deschamps convoca Veretout per il Mondiale, scoppia il caso in Francia: “È raccomandato”

12 novembre 2022 19:29

Viva l'ipotesi del ritorno di Veretout alla Fiorentina. Il francese prende tempo: vuole la Champions

13 giugno 2022 22:19

Galli: "Pinamonti? Non so se preferirei la Fiorentina al Monza, il loro progetto impone una riflessione"

10 giugno 2022 13:45

Veretout vuole tornare alla Fiorentina, ha chiesto ai suoi procuratori di sentire la società viola

09 giugno 2022 14:16

Graziani sicuro: "Se parte Torreira andiamo a prendere Veretout, con lui e Belotti Firenze esulterebbe"

08 giugno 2022 14:08

Veretout, dopo le polemiche sulla festa e con Mourinho, il suo procuratore gli fa una causa da 3 milioni

31 marzo 2022 13:33

Veretout ha perso la testa a Roma, minacciato Mourinho: "Se non firmo il rinnovo non gioco più"

30 marzo 2022 16:12

Veretout nella bufera. Giuffredi: "Non sono più il suo agente. Con me solo chi rispetta le regole"

28 marzo 2022 23:06

Veretout fa infuriare la Roma, va a fare festa con sua moglie nonostante sia positiva al Covid

27 marzo 2022 16:15

A Bologna rimpiangono Vlahovic, Veretout e Dragowski. Con Corvino sarebbe potuti essere rossoblù

09 marzo 2022 20:07

Scappò dalla Fiorentina, ora la Roma non vuole più Veretout, Sergio Oliveira l'ha messo in panchina

24 febbraio 2022 14:07

Veretout: "Pioli fu fondamentale per noi dopo la morte di Astori. Siamo legati a vita"

10 novembre 2021 13:38

Veretout: "E' stato molto difficile vincere oggi, la Fiorentina gioca molto bene a calcio"

22 agosto 2021 23:13

Veretout: "Dalla Fiorentina alla Roma ho fatto un salto in avanti. Questo club di alto livello"

07 maggio 2021 15:43

Fonseca: "Partita difficile, ma abbiamo vinto bene. La squadra ha reagito, era fondamentale vincere"

03 marzo 2021 23:38

Ag. Veretout: "E' grato a Firenze e alla Fiorentina per l'opportunità che gli è stata data"

03 marzo 2021 14:07

Giuffredi: "Giuntoli voleva Veretout al Napoli ma Ancellotti non l'ha voluto"

15 febbraio 2021 14:58

CorSport, Demme non convinto dal progetto Napoli, ipotesi Fiorentina nel suo futuro?

30 agosto 2020 14:44

All'85' fallo di Terracciano su Dzeko, rigore per la Roma. L'ex viola Veretout fa 2-1 per i giallorossi

26 luglio 2020 21:20

Al 43' fallo di Lirola su Bruno Peres, per Chiffi è rigore. Va del dischetto Veretout e fa 1-0 Roma

26 luglio 2020 20:18

Fiorentina fai attenzione, domani a Roma ci sono quattro ex pronti a far davvero male

25 luglio 2020 11:05

Veretout: "Dopo la morte del nostro capitano Astori giocare a calcio mi ha fatto sentire meglio"

24 giugno 2020 14:23

Giuffredi su Biraghi: "La decisione sul futuro spetta all'Inter. I risultati dei prossimi due mesi saranno decisivi"

29 maggio 2020 19:24

La Roma scarica e mette sul mercato Veretout, l'ex viola se ne andrà dopo un solo anno

19 maggio 2020 14:03

CorSport, La Roma vuole chiedere alla Fiorentina una dilazione per il pagamento di Veretout

12 maggio 2020 10:49

Veretout: "Felice che la Roma mi abbia riscattato. Do il massimo per essere come Astori"

25 aprile 2020 18:26

Veretout: "Firenze fu la scelta giusta. DA13 mi aiutò a capire l'italiano. Dopo la sua morte.."

09 aprile 2020 19:09

Coronavirus, l'invito di Veretout: "La cosa più importante è restare a casa ed evitare le uscite"

24 marzo 2020 00:25

Giuffredi: "Non escludo la possibilità che Veretout possa andare al Napoli in estate"

06 marzo 2020 23:14

La Roma ha ufficialmente riscattato Veretout dalla Fiorentina. Il comunicato dei giallorossi

28 febbraio 2020 20:09

Pizzarro: "Veretout è uno dei calciatori che mi piace di più, anche perchè lui è un ex viola come me"

22 gennaio 2020 19:52

Veretout: "A Roma perché la mia priorità era trasferirmi in una grande squadra. Come va? Non sono De Rossi"

20 novembre 2019 18:06

Veretout: "I tifosi della Fiorentina non erano contenti del mio addio. Volevano tenermi"

20 novembre 2019 10:34

Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."

16 novembre 2019 12:19

Veretout: "Buona gara ma dobbiamo essere più rapidi ed efficaci negli ultimi trenta metri"

20 ottobre 2019 19:19

Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"

10 ottobre 2019 21:34

(FOTO) Veretout che figuraccia: "Testa alla Champions". Ma la Roma gioca l'Europa League

17 settembre 2019 13:14

Giuffredi: "Quella di Veretout è stata la trattativa più snervante. Biraghi ha sempre voluto l'Inter"

04 settembre 2019 12:19

Giuffredi: "Portare via dalla Fiorentina Veretout, Biraghi e Laurini è stata una scelta condivisa con la società"

03 settembre 2019 20:38

"Mi hanno chiesto di restare alla Fiorentina ma io volevo fare il salto di qualità. Firenze bella ma Roma di più..."

22 agosto 2019 11:22

Veretout: "I miei anni in viola sono stati gli anni più belli e importanti della mia carriera"

27 luglio 2019 20:33

Ufficiale: Veretout è stato ceduto alla Roma a titolo temporaneo con obbligo di riscatto

20 luglio 2019 15:48

Sky Sport, Veretout: "Sono felice di essere qui. Forza Roma. Ai tifosi dico che mi piace la squadra"

19 luglio 2019 22:51

La Nazione, dalle cessioni di Veretout e Vitor Hugo arriveranno nelle casse viola 23 milioni

19 luglio 2019 13:47

Sky, Veretout arriva alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le cifre

18 luglio 2019 23:07

Sky Sport, Veretout ha raggiunto l'accordo con la Roma. Domani farà le visite mediche

18 luglio 2019 22:55

Veretout è della Roma, alla Fiorentina 19 milioni, rifiutati in cambio Defrel e Karsdorp

17 luglio 2019 10:10

Sky Sport, accordo raggiunto tra la Roma e Veretout. La trattativa potrebbe chiudersi in serata. I dettagli...

16 luglio 2019 19:18

Veretout vicinissimo alla Roma, incontro in corso con gli agenti a Trigoria. Le cifre...

16 luglio 2019 16:07

Veretout al Milan o alla Roma? Tutta la verità sulla vicenda, i rossoneri hanno finito i soldi e i giallorossi...

16 luglio 2019 12:14

Skysport: Sorpasso Roma per Veretout. Offerta da 19Mln. Intesa coi viola ad un passo

15 luglio 2019 23:41

Sky Sport, stasera ci sarà un incontro tra la Fiorentina e la Roma per Jordan Veretout

12 luglio 2019 20:28

Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?

12 luglio 2019 15:29

Pedullà: "Il Milan offre 18 mln + 2 di bonus per Veretout. La Roma però potrebbe rilanciare"

12 luglio 2019 15:09

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato

12 luglio 2019 11:54

Di Marzio, domani mattina è stato fissato un incontro Fiorentina-Milan per Veretout

11 luglio 2019 17:01

Barone: "La scelta di Dainelli è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra"

10 luglio 2019 23:14

Tuttosport, i rossoneri provano ad abbassare la richiesta viola per Veretout. I viola chiedono 25 mln cash

10 luglio 2019 16:57

"Ecco come sarà la mia Fiorentina, cerchiamo un regista e un difensore tecnico. Su Veretout..."

10 luglio 2019 15:02

Pedullà: "Veretout a un passo dal Milan. Ecco le cifre del trasferimento del francese"

09 luglio 2019 00:54

CorSport, Veretout ancora conteso. Costanti contatti tra Pradè e Maldini ma attenzione alle sorprese

08 luglio 2019 12:24

Contatto telefonico Maldini-Veretout. Il Milan potrebbe rilanciare l'offerta ai viola per chiudere

07 luglio 2019 10:22

Veretout ha subito un brutto fallo alla caviglia nell'allenamento. Domani si saprà l'entità del colpo subito

06 luglio 2019 21:43

Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"

06 luglio 2019 18:31

Messaggero, la Roma è in vantaggio per Veretout il centrocampista della Fiorentina

06 luglio 2019 10:59

Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"

06 luglio 2019 00:03

Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...

05 luglio 2019 20:27

Gazzetta, Veretout non vuole andare nel ritiro viola. La Fiorentina vuole 25 milioni cash

05 luglio 2019 11:54

Pedullà: "Veretout vicino al Milan, domani giornata decisiva. Nell'operazione Laxalt e Biglia"

05 luglio 2019 00:32

Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."

04 luglio 2019 22:15

Corsport, la Roma ci prova ancora per Veretout ma i viola vogliono 25 milioni cash e non accettano contropartite

04 luglio 2019 11:17

Sky, accordo ad un passo tra Roma e Fiorentina, Veretout sarà giallorosso. A breve la fumata bianca

03 luglio 2019 18:55

Da Genova, se la Fiorentina vende Veretout al Milan prende Praet per 20 milioni dalla Sampdoria

03 luglio 2019 17:07

Gazzetta, per Veretout la Fiorentina rifiuta quattro contropartite. Fissato incontro con la Roma

03 luglio 2019 08:14

Barone: “Stiamo lavorando. Per Veretout con il Milan non è ancora deciso niente”

02 luglio 2019 18:51

Incontro Fiorentina-Milan per Veretout. Come contropartita i Viola vogliono Cutrone ma...

02 luglio 2019 18:41

Incontro Pradè-Maldini per Veretout. La Fiorentina chiede 25 milioni ma...

02 luglio 2019 15:09

Gazzetta, Veretout vuole il Napoli, Pradé chiederà Ounas che piace a Montella

02 luglio 2019 10:44

Sky Sport, la Roma rilancia offrendo 3 milioni di ingaggio a Veretout. Si porta così in vantaggio

02 luglio 2019 01:13

Pedullà: "Biraghi? Più facile che parta lui rispetto a Milenkovic. Dopo Veretout e Chiesa mi stupirei del contrario..."

01 luglio 2019 18:23

Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...

01 luglio 2019 11:48

Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...

01 luglio 2019 10:14

Corsa a due per Veretout, la Roma si defila. I viola chiedono 30 milioni, possibile l'inserimento di contropartite

30 giugno 2019 11:55

Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer

29 giugno 2019 12:01

Gazzetta, Veretout preferisce trasferirsi al Napoli che andare al Milan. Il Napoli potrebbe inserire...

29 giugno 2019 09:54

Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic

28 giugno 2019 13:39

Lunedì Veretout è andato a Napoli con il suo agente. I partenopei potrebbero inserire un giocatore

27 giugno 2019 17:03

"Il Napoli torna con forza su Veretout. Rog potrebbe essere la contropartita giusta per chiudere"

27 giugno 2019 00:17

Pedullà: "Domani De Rossi rientra in Italia. Decisione vicina. Conferma di Chiesa solo se.."

26 giugno 2019 23:19

“La situazione Chiesa ha preso una direzione precisa, vuole la Juve ed è difficile fargli cambiare idea”

26 giugno 2019 15:13

CorSport, per Veretout più Roma che Milan. Oggi Fonseca lo chiamerà per cercare di convincerlo ma...

26 giugno 2019 13:38

Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni

26 giugno 2019 11:54

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