Notizie Veretout Fiorentina

Veretout: “Qui in Qatar è una situazione molto strana, fortunatamente stiamo tutti bene”
03 marzo 2026 16:19
Sportmediaset riporta: "Veretout lascia il Lione dopo un solo anno e passa all'Al-Arabi"
24 luglio 2025 18:35
Veretout deciso a lasciare l'Europa: pronto per lui un ricco biennale dai qatarioti dell' Al-Arabi
01 luglio 2025 21:51
Mandragora si sta confermando uno dei migliori: ora deve battere il record di gol di Veretout
18 maggio 2025 14:18
Accostato alla Fiorentina, l'ex viola Veretout raggiunge Tessmann al Lione per 4 milioni di euro
05 settembre 2024 14:26
Un ritorno a centrocampo? Dalla Francia: "La Fiorentina monitora la situazione di Veretout"
26 agosto 2024 16:03
Parla l'ex Fiorentina, Veretout: "L'esonero di Gattuso ci fa male, è colpa nostra. Lui farà grandi cose"
09 marzo 2024 17:31
Maxime Lopez: "Voglio fare la carriera di Veretout, prima al Nantes, poi alla Fiorentina e poi alla Roma"
27 marzo 2023 16:10
Deschamps convoca Veretout per il Mondiale, scoppia il caso in Francia: “È raccomandato”
12 novembre 2022 19:29
Viva l'ipotesi del ritorno di Veretout alla Fiorentina. Il francese prende tempo: vuole la Champions
13 giugno 2022 22:19
Galli: "Pinamonti? Non so se preferirei la Fiorentina al Monza, il loro progetto impone una riflessione"
10 giugno 2022 13:45
Veretout vuole tornare alla Fiorentina, ha chiesto ai suoi procuratori di sentire la società viola
09 giugno 2022 14:16
Graziani sicuro: "Se parte Torreira andiamo a prendere Veretout, con lui e Belotti Firenze esulterebbe"
08 giugno 2022 14:08
Veretout, dopo le polemiche sulla festa e con Mourinho, il suo procuratore gli fa una causa da 3 milioni
31 marzo 2022 13:33
Veretout ha perso la testa a Roma, minacciato Mourinho: "Se non firmo il rinnovo non gioco più"
30 marzo 2022 16:12
Veretout nella bufera. Giuffredi: "Non sono più il suo agente. Con me solo chi rispetta le regole"
28 marzo 2022 23:06
Veretout fa infuriare la Roma, va a fare festa con sua moglie nonostante sia positiva al Covid
27 marzo 2022 16:15
A Bologna rimpiangono Vlahovic, Veretout e Dragowski. Con Corvino sarebbe potuti essere rossoblù
09 marzo 2022 20:07
Scappò dalla Fiorentina, ora la Roma non vuole più Veretout, Sergio Oliveira l'ha messo in panchina
24 febbraio 2022 14:07
Veretout: "Pioli fu fondamentale per noi dopo la morte di Astori. Siamo legati a vita"
10 novembre 2021 13:38
Veretout: "E' stato molto difficile vincere oggi, la Fiorentina gioca molto bene a calcio"
22 agosto 2021 23:13
Veretout: "Dalla Fiorentina alla Roma ho fatto un salto in avanti. Questo club di alto livello"
07 maggio 2021 15:43
Fonseca: "Partita difficile, ma abbiamo vinto bene. La squadra ha reagito, era fondamentale vincere"
03 marzo 2021 23:38
Ag. Veretout: "E' grato a Firenze e alla Fiorentina per l'opportunità che gli è stata data"
03 marzo 2021 14:07
Giuffredi: "Giuntoli voleva Veretout al Napoli ma Ancellotti non l'ha voluto"
15 febbraio 2021 14:58
CorSport, Demme non convinto dal progetto Napoli, ipotesi Fiorentina nel suo futuro?
30 agosto 2020 14:44
All'85' fallo di Terracciano su Dzeko, rigore per la Roma. L'ex viola Veretout fa 2-1 per i giallorossi
26 luglio 2020 21:20
Al 43' fallo di Lirola su Bruno Peres, per Chiffi è rigore. Va del dischetto Veretout e fa 1-0 Roma
26 luglio 2020 20:18
Fiorentina fai attenzione, domani a Roma ci sono quattro ex pronti a far davvero male
25 luglio 2020 11:05
Veretout: "Dopo la morte del nostro capitano Astori giocare a calcio mi ha fatto sentire meglio"
24 giugno 2020 14:23
Giuffredi su Biraghi: "La decisione sul futuro spetta all'Inter. I risultati dei prossimi due mesi saranno decisivi"
29 maggio 2020 19:24
La Roma scarica e mette sul mercato Veretout, l'ex viola se ne andrà dopo un solo anno
19 maggio 2020 14:03
CorSport, La Roma vuole chiedere alla Fiorentina una dilazione per il pagamento di Veretout
12 maggio 2020 10:49
Veretout: "Felice che la Roma mi abbia riscattato. Do il massimo per essere come Astori"
25 aprile 2020 18:26
Veretout: "Firenze fu la scelta giusta. DA13 mi aiutò a capire l'italiano. Dopo la sua morte.."
09 aprile 2020 19:09
Coronavirus, l'invito di Veretout: "La cosa più importante è restare a casa ed evitare le uscite"
24 marzo 2020 00:25
Giuffredi: "Non escludo la possibilità che Veretout possa andare al Napoli in estate"
06 marzo 2020 23:14
La Roma ha ufficialmente riscattato Veretout dalla Fiorentina. Il comunicato dei giallorossi
28 febbraio 2020 20:09
Pizzarro: "Veretout è uno dei calciatori che mi piace di più, anche perchè lui è un ex viola come me"
22 gennaio 2020 19:52
Veretout: "A Roma perché la mia priorità era trasferirmi in una grande squadra. Come va? Non sono De Rossi"
20 novembre 2019 18:06
Veretout: "I tifosi della Fiorentina non erano contenti del mio addio. Volevano tenermi"
20 novembre 2019 10:34
Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."
16 novembre 2019 12:19
Veretout: "Buona gara ma dobbiamo essere più rapidi ed efficaci negli ultimi trenta metri"
20 ottobre 2019 19:19
Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"
10 ottobre 2019 21:34
(FOTO) Veretout che figuraccia: "Testa alla Champions". Ma la Roma gioca l'Europa League
17 settembre 2019 13:14
Giuffredi: "Quella di Veretout è stata la trattativa più snervante. Biraghi ha sempre voluto l'Inter"
04 settembre 2019 12:19
Giuffredi: "Portare via dalla Fiorentina Veretout, Biraghi e Laurini è stata una scelta condivisa con la società"
03 settembre 2019 20:38
"Mi hanno chiesto di restare alla Fiorentina ma io volevo fare il salto di qualità. Firenze bella ma Roma di più..."
22 agosto 2019 11:22
Veretout: "I miei anni in viola sono stati gli anni più belli e importanti della mia carriera"
27 luglio 2019 20:33
Ufficiale: Veretout è stato ceduto alla Roma a titolo temporaneo con obbligo di riscatto
20 luglio 2019 15:48
Sky Sport, Veretout: "Sono felice di essere qui. Forza Roma. Ai tifosi dico che mi piace la squadra"
19 luglio 2019 22:51
La Nazione, dalle cessioni di Veretout e Vitor Hugo arriveranno nelle casse viola 23 milioni
19 luglio 2019 13:47
Sky, Veretout arriva alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le cifre
18 luglio 2019 23:07
Sky Sport, Veretout ha raggiunto l'accordo con la Roma. Domani farà le visite mediche
18 luglio 2019 22:55
Veretout è della Roma, alla Fiorentina 19 milioni, rifiutati in cambio Defrel e Karsdorp
17 luglio 2019 10:10
Sky Sport, accordo raggiunto tra la Roma e Veretout. La trattativa potrebbe chiudersi in serata. I dettagli...
16 luglio 2019 19:18
Veretout vicinissimo alla Roma, incontro in corso con gli agenti a Trigoria. Le cifre...
16 luglio 2019 16:07
Veretout al Milan o alla Roma? Tutta la verità sulla vicenda, i rossoneri hanno finito i soldi e i giallorossi...
16 luglio 2019 12:14
Skysport: Sorpasso Roma per Veretout. Offerta da 19Mln. Intesa coi viola ad un passo
15 luglio 2019 23:41
Sky Sport, stasera ci sarà un incontro tra la Fiorentina e la Roma per Jordan Veretout
12 luglio 2019 20:28
Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?
12 luglio 2019 15:29
Pedullà: "Il Milan offre 18 mln + 2 di bonus per Veretout. La Roma però potrebbe rilanciare"
12 luglio 2019 15:09
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato
12 luglio 2019 11:54
Di Marzio, domani mattina è stato fissato un incontro Fiorentina-Milan per Veretout
11 luglio 2019 17:01
Barone: "La scelta di Dainelli è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra"
10 luglio 2019 23:14
Tuttosport, i rossoneri provano ad abbassare la richiesta viola per Veretout. I viola chiedono 25 mln cash
10 luglio 2019 16:57
"Ecco come sarà la mia Fiorentina, cerchiamo un regista e un difensore tecnico. Su Veretout..."
10 luglio 2019 15:02
Pedullà: "Veretout a un passo dal Milan. Ecco le cifre del trasferimento del francese"
09 luglio 2019 00:54
CorSport, Veretout ancora conteso. Costanti contatti tra Pradè e Maldini ma attenzione alle sorprese
08 luglio 2019 12:24
Contatto telefonico Maldini-Veretout. Il Milan potrebbe rilanciare l'offerta ai viola per chiudere
07 luglio 2019 10:22
Veretout ha subito un brutto fallo alla caviglia nell'allenamento. Domani si saprà l'entità del colpo subito
06 luglio 2019 21:43
Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"
06 luglio 2019 18:31
Messaggero, la Roma è in vantaggio per Veretout il centrocampista della Fiorentina
06 luglio 2019 10:59
Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"
06 luglio 2019 00:03
Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...
05 luglio 2019 20:27
Gazzetta, Veretout non vuole andare nel ritiro viola. La Fiorentina vuole 25 milioni cash
05 luglio 2019 11:54
Pedullà: "Veretout vicino al Milan, domani giornata decisiva. Nell'operazione Laxalt e Biglia"
05 luglio 2019 00:32
Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."
04 luglio 2019 22:15
Corsport, la Roma ci prova ancora per Veretout ma i viola vogliono 25 milioni cash e non accettano contropartite
04 luglio 2019 11:17
Sky, accordo ad un passo tra Roma e Fiorentina, Veretout sarà giallorosso. A breve la fumata bianca
03 luglio 2019 18:55
Da Genova, se la Fiorentina vende Veretout al Milan prende Praet per 20 milioni dalla Sampdoria
03 luglio 2019 17:07
Gazzetta, per Veretout la Fiorentina rifiuta quattro contropartite. Fissato incontro con la Roma
03 luglio 2019 08:14
Barone: “Stiamo lavorando. Per Veretout con il Milan non è ancora deciso niente”
02 luglio 2019 18:51
Incontro Fiorentina-Milan per Veretout. Come contropartita i Viola vogliono Cutrone ma...
02 luglio 2019 18:41
Incontro Pradè-Maldini per Veretout. La Fiorentina chiede 25 milioni ma...
02 luglio 2019 15:09
Gazzetta, Veretout vuole il Napoli, Pradé chiederà Ounas che piace a Montella
02 luglio 2019 10:44
Sky Sport, la Roma rilancia offrendo 3 milioni di ingaggio a Veretout. Si porta così in vantaggio
02 luglio 2019 01:13
Pedullà: "Biraghi? Più facile che parta lui rispetto a Milenkovic. Dopo Veretout e Chiesa mi stupirei del contrario..."
01 luglio 2019 18:23
Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...
01 luglio 2019 11:48
Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...
01 luglio 2019 10:14
Corsa a due per Veretout, la Roma si defila. I viola chiedono 30 milioni, possibile l'inserimento di contropartite
30 giugno 2019 11:55
Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer
29 giugno 2019 12:01
Gazzetta, Veretout preferisce trasferirsi al Napoli che andare al Milan. Il Napoli potrebbe inserire...
29 giugno 2019 09:54
Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic
28 giugno 2019 13:39
Lunedì Veretout è andato a Napoli con il suo agente. I partenopei potrebbero inserire un giocatore
27 giugno 2019 17:03
"Il Napoli torna con forza su Veretout. Rog potrebbe essere la contropartita giusta per chiudere"
27 giugno 2019 00:17
Pedullà: "Domani De Rossi rientra in Italia. Decisione vicina. Conferma di Chiesa solo se.."
26 giugno 2019 23:19
“La situazione Chiesa ha preso una direzione precisa, vuole la Juve ed è difficile fargli cambiare idea”
26 giugno 2019 15:13
CorSport, per Veretout più Roma che Milan. Oggi Fonseca lo chiamerà per cercare di convincerlo ma...
26 giugno 2019 13:38
Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni
26 giugno 2019 11:54
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