Pedullà: "Veretout vicino al Milan, domani giornata decisiva. Nell'operazione Laxalt e Biglia"

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Domani sarà una giornata importante per il futuro di Veretout. E' in programma un incontro col Milan che potrebbe sbloccare la situazione. I rossoneri hanno...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2019 00:32

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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