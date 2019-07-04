Labaro Viola

Pedullà: "Veretout vicino al Milan, domani giornata decisiva. Nell'operazione Laxalt e Biglia"

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Domani sarà una giornata importante per il futuro di Veretout. E' in programma un incontro col Milan che potrebbe sbloccare la situazione. I rossoneri hanno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 00:32
Pedullà: "Veretout vicino al Milan, domani giornata decisiva. Nell'operazione Laxalt e Biglia" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
News
Biglia
Veretout
Condividi

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Domani sarà una giornata importante per il futuro di Veretout. E' in programma un incontro col Milan che potrebbe sbloccare la situazione. I rossoneri hanno offerto Biglia e 13 milioni, ma anche l'ingaggio alto dell'argentino ha complicato le cose. L'inserimento anche di Laxalt, che a Giampaolo non convince, nella trattativa potrebbe sbloccare la situazione. Veretout nel frattempo, forte di una promessa della vecchia gestione, ha chiesto di non partecipare al ritiro".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok