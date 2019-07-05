Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"
Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Sportitalia: "Il Milan accelera su Veretout. Sono stati offerti 15 milioni piu' Biglia, e con un'offerta leggermente più alta si potrebbe trovare un'accor...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 00:03
Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Sportitalia: "Il Milan accelera su Veretout. Sono stati offerti 15 milioni piu' Biglia, e con un'offerta leggermente più alta si potrebbe trovare un'accordo. La voglia dei rossoneri e quella di chiudere entro martedì. Restano defilate Roma e Napoli"