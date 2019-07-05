Labaro Viola

Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"

Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Sportitalia: "Il Milan accelera su Veretout. Sono stati offerti 15 milioni piu' Biglia, e con un'offerta leggermente più alta si potrebbe trovare un'accor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 00:03
Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Biglia
Fiorentina Milan
Veretout
Condividi

Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Sportitalia: "Il Milan accelera su Veretout. Sono stati offerti 15 milioni piu' Biglia, e con un'offerta leggermente più alta si potrebbe trovare un'accordo. La voglia dei rossoneri e quella di chiudere entro martedì. Restano defilate Roma e Napoli"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok