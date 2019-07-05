Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"

Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Sportitalia: "Il Milan accelera su Veretout. Sono stati offerti 15 milioni piu' Biglia, e con un'offerta leggermente più alta si potrebbe trovare un'accor...

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2019 00:03

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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