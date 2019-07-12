Pedullà: "Il Milan offre 18 mln + 2 di bonus per Veretout. La Roma però potrebbe rilanciare"
Queste le parole dell'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà a Radio Bruno: "Dopo l'incontro concluso poco fa tra Milan e Fiorentina, l'offerta rossonera per Veretout sale a 18 milioni + 2 di bonus....
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 15:09
Queste le parole dell'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà a Radio Bruno: "Dopo l'incontro concluso poco fa tra Milan e Fiorentina, l'offerta rossonera per Veretout sale a 18 milioni + 2 di bonus. Non escludo però un rilancio della Roma per il centrocampista. Anche se al momento il Milan è in vantaggio, i giallorossi gli offrono un ingaggio più alto".