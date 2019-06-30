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Corsa a due per Veretout, la Roma si defila. I viola chiedono 30 milioni, possibile l'inserimento di contropartite

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino sono in programma tra martedì e mercoledì gli incontri con Milan e Napoli per discutere della cessione di Veretout. I viola chiedono 30 milioni. La Roma s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 11:55
Corsa a due per Veretout, la Roma si defila. I viola chiedono 30 milioni, possibile l'inserimento di contropartite - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino sono in programma tra martedì e mercoledì gli incontri con Milan e Napoli per discutere della cessione di Veretout. I viola chiedono 30 milioni. La Roma sembra essersi defilata quindi spetterà ai due club interessati fare la proposta migliore. Il Milan potrebbe inserire Biglia nella trattativa mentre i partenopei o Rog o Ounas.

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