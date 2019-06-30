Corsa a due per Veretout, la Roma si defila. I viola chiedono 30 milioni, possibile l'inserimento di contropartite

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino sono in programma tra martedì e mercoledì gli incontri con Milan e Napoli per discutere della cessione di Veretout. I viola chiedono 30 milioni. La Roma s...

A cura di Redazione Labaroviola 30 giugno 2019 11:55

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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