La crisi economica della Roma non salva nessuno. ​Il club potrebbe privarsi di Jordan Veretout per incassare una parte di soldi che faticheranno ad arrivare durante l’estate. Come scrive Il Corriere dello Sport, tutto partirebbe dal PSG che acquisterebbe Allan dal Napoli. Gli azzurri, che rimarrebbero scoperti in quella zona del campo, cercherebbero di acquistare il francese dei giallorossi che è molto apprezzato dal club a costo di ricavarne una minima plusvalenza.

Fonte: Calciomercato.com