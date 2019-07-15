Skysport: Sorpasso Roma per Veretout. Offerta da 19Mln. Intesa coi viola ad un passo
Secondo quanto riportato poco fa dal giornalista Dario Massara a Sky Sport, la novità riguardante il sorpasso della Roma sul Milan per Jordan Veretout. Il centrocampista, in uscita dai gigliati ha ric...
Secondo quanto riportato poco fa dal giornalista Dario Massara a Sky Sport, la novità riguardante il sorpasso della Roma sul Milan per Jordan Veretout. Il centrocampista, in uscita dai gigliati ha ricevuto tempo fa un'offerta vantaggiosa dal Lione, solo che la sua priorita' lo spinge acromanere nel nostro Paese. Da Trigoria si spingono fino a 19 milioni, compresi di bonus. La Fiorentina ne chiede 25, ma può scendere a 20, quindi l’accordo è prossimo. Perde terreno il Milan, che continua ad offrire Biglia, il quale non interessa ai viola.